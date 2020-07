Luis Ardente: "Cuando me retire del fútbol volveré a vivir a San Juan"

San Martín perdió en los últimos días a su gran figura y referente: Luis Ardente, quien tras la finalización de su contrato el 30 de junio esperaba una propuesta de parte de la dirigencia, pero nunca llegó. Por el contrario, el presidente Jorge Miadosqui le comunicó que que no le iban a renovar.

Por lo tanto, Ardente esperó que su representante le trajera una oferta que lo convenciera y apareció la propuesta de Estudiantes de Río Cuarto. No lo pensó dos veces y terminó aceptando.

El jugador arribó al equipo cordobés luego de defender durante 9 años seguidos el arco de San Martín y nutrirá de experiencia un plantel que ya cuenta con el ex San Lorenzo Néstor Ortigoza como referente.

El equipo riocuartense se ubica en el segundo escalón de la Zona A de la Primera Nacional con 37 puntos en 21 juegos, tan sólo 1 por debajo del puntero Atlanta, y aguarda expectante la resolución de AFA en relación a la continuidad del campeonato.

El arquero antes de irse al Imperio Cordobés, el arquero dialogó con DIARIO HUARPE y reconoció el dolor por irse de San Martín, pero también asegura que no solamente vivirá en San Juan, sino que cree que volverá al equipo de Concepción ya sea como jugador o como técnico.

¿Qué te dejó el paso por San Martín?

- Fue estupendo, maravilloso, brillante. La verdad que nunca imaginé este paso por este hermoso club que empecé a querer y ahora está en mi corazón. Fueron 9 años muy lindos donde hubo cosas buenas y cosas malas, pero lo más importante es el cariño de la gente y lo que uno le pudo dar al club y, eso se ve reflejado en tantos mensajes de los hinchas.

¿Cuál fue el mejor y el peor momento que viviste en el club?

- Obviamente que los mejores momentos que viví fueron los 5 o 6 años que estuvimos en Primera. Sabemos que no sólo para el club, sino para la provincia fue muy importante ese paso por la máxima categoría. Me quedo con la espina de no haber podido llevarlo de nuevo a Primera. Además, otras cosas lindas fue haberle podido ganar a equipos grandes como Boca, River, San Lorenzo; esos logros fueron hermosos. Mientras que los peores momentos fueron los descensos porque uno quiere siempre estar en Primera.

¿De todos los años que estuviste cuál fue el mejor y por qué?

- El mejor año fue cuando ascendimos en el 2014, ese fue el mejor momento de la institución, fue lindo volver tan rápido a Primera. En lo personal fue mi mejor año porque fui la valla menos vencida en ese ascenso. También en el 2016 teníamos un buen equipo donde tuvimos muy cerquita de clasificarnos a una copa internacional, pero no se pudo lograr. Esos fueron los dos mejores momentos que viví en el club.

¿Quién fue el mejor técnico que tuviste en San Martín?

- No tengo un técnico que haya sido mejor que otro, sino que tuve muy buenos técnicos, aunque me siento identificados con 3. Uno es Carlos Mayor, con quien pudimos lograr cosas muy buenas igual que con el "Yagui" Forestello. Para mí Forestello es un padre, porque fue él quien me dio la posibilidad de ganarme la titularidad en el club y lograr todo lo que logré, además conseguimos el ascenso. Y el otro es Pablo Lavallén porque nos marcó mucho, nos hizo abrir la cabeza porque tuvimos un juego muy lindo y muy diferente de lo que veníamos haciendo.

¿Te duele irte del club?

- Lógicamente que me duele irme del club porque yo tenía pensado poder retirarme con esta camiseta, seguir estando uno o dos años más y poder retirarme por el cariño de la gente, pero bueno, no fue así, es un dolor muy grande. Sabemos que los tiempos del club no son los mismos que de los jugadores, por eso traté de buscar un rumbo para yo seguir sintiéndome importante.

¿Qué dijo tu familia cuando no te quisieron renovar?

- Y la familia influye, teníamos pensado terminar mi carrera en San Martín. Mi familia está muy cómoda en la provincia, incluso nos vamos a quedar a vivir acá, así que obvio que a mi familia también le dolió muchísimo, pero ellos saben que yo soy jugador profesional, que vivo de esto y que quiero seguir jugando. Así que me apoyan en todo sentido, pero el fútbol es así, ahora tendremos que estar este tiempo un poco lejos, pero mi familia me apoyará en todo.

¿Creés que vos le diste más al club de lo que el club te dio o fue mutuo?

- Me parece que fue algo mutuo, yo me brindé al 100% y el club valoró todas esas cosas porque sentían que los dos íbamos por el mismo camino.

¿Tu relación con el hincha de San Martín?

- Mi relación con el hincha de San Martín es algo inexplicable, nos encariñamos rápido sobre todo después de esos dos partidos que jugamos por la promoción con Rosario Central. Ese fue el clic en mi carrera en San Martín, eso me dio la posibilidad de mostrarme para que vea la gente cómo jugaba yo dentro de una cancha. Pero ahora que tomé la decisión de irme, nunca me imaginé que iba a haber tanto cariño de la gente hacia mí. La verdad que eso es algo único, inexplicable y hermoso. No tengo palabras de agradecimientos para el hincha de San Martín.

¿Pensás que aquel penal errado ante Godoy Cruz inclinó la balanza para los dirigentes crean que cumpliste un ciclo?

- No sé si inclinó la balanza ese penal con los dirigentes, errores tenemos todos. Ese fue un momento clave ante nuestro clásico. A mí me dolió mucho ese penal porque era el penal más lindo que tenía para patear, pero lamentablemente me tocó errarlo. Yo en cada partido di lo mejor de mi y ese penal es una espina que tengo clavada en el pecho porque fue muy doloroso, así que en todo caso habría que preguntarle a los dirigentes si ese penal hizo cambiar mi imagen en el club.

Ahora que vos arreglaste en Río Cuarto, ¿tu familia se quedará a vivir en San Juan?

-Sí, mi familia se quedará en San Juan porque elegimos a la provincia para vivir, porque después de 9 años nos encariñamos mucho con el club y con la provincia y nos sentimos muy cómodos. Por eso decía que mi intención era retirarme en San Martín porque mi familia quería quedarse en San Juan.

¿Una vez que vos te retires del fútbol vivirás en San Juan o no?

- Sí, el día que yo me retire vendré a vivir en San Juan. Ya tenemos proyectos, nos sentimos muy cómodos.

¿Te gustaría en un futuro ser técnico o estar ligado de alguna forma a San Martín?

- Me gustaría mucho volver al club, no sé si la edad me permitirá volver a atajar, pero me gustaría poder seguir ligado al club, aunque eso no depende de mí. Esperemos que cuando ese momento llegue tenga las puertas abiertas porque sé que le puedo aportar toda mi experiencia al club. De una u otra forma creo que volveré al club.