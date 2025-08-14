Este jueves, la Justicia condenó a dos hombres por un robo en una casa del barrio 22 de Diciembre, en Chimbas. Ambos fueron hallados culpables de ingresar a la vivienda y llevarse distintos objetos.

Rodrigo Yoel Oliva recibió una pena de seis meses de prisión efectiva que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. Su cómplice, Maximiliano Cerroria, también fue condenado a seis meses, pero como tenía una sentencia anterior, la Justicia le sumó otra pena y deberá pasar un año tras las rejas.

El hecho que los llevó a juicio fue un robo en una propiedad del departamento Chimbas, allí los dos ladrones aprovecharon la oportunidad para robar varias pertenencias de una vivienda. Ahora, ambos quedarán alojados en el Penal para cumplir sus respectivas condenas.