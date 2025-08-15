River Plate empata con Libertad por la ida de los octavos de la Copa Libertadores

River Plate y Libertad de Paraguay igualan sin goles en Asunción por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario tuvo algunas ocasiones para desempatar la contienda, pero la figura de la etapa fue Franco Armani con varias atajadas que brindaron seguridad en la última línea.

El Millonario llegó a esta instancia luego de terminar primero en su grupo, mostrando un rendimiento sólido en la fase inicial. Ahora, el desafío será contra un rival que se hace fuerte en su casa y que buscará dar el golpe para soñar con avanzar en la competencia. Libertad, conocido como el Gumarelo, viene haciendo una buena campaña en el torneo paraguayo y confía en su localía para conseguir un resultado positivo.

Gallardo decidió poner en cancha lo mejor que tiene a disposición para este encuentro. La formación confirmada de River Plate es la siguiente: Franco Armani en el arco; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña en la defensa; en el mediocampo estarán Enzo Pérez, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda y Santiago Lencina; mientras que en el ataque se ubicarán Facundo Colidio y Miguel Borja.

Por su parte, Libertad también definió su once inicial para este compromiso de ida. El equipo dirigido por Sergio Aquino formará con: Martín Silva como arquero; Iván Ramírez, Robert Rojas, Néstor Giménez y Diego Viera en la línea defensiva; Álvaro Campuzano y Lucas Sanabria en la zona de contención; más adelante, Lorenzo Melgarejo, Iván Franco y Hugo Fernández; y como referencia de ataque estará Gustavo Aguilar.