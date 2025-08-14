En el barrio Capitán Lazo se registró un hecho de inseguridad que terminó con una rápida intervención policial y una detención. El delincuente fue interceptado por personal de la Comisaría 24º tras ser denunciado por sustraer elementos del interior de un domicilio ubicado en calle Facundo.

De acuerdo con la información policial, la damnificada reportó el robo y aportó detalles claves: indicó que había identificado al ladrón mediante las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda.

El sospechoso se desplazaba por calle Facundo en dirección a avenida España y luego continuó caminando hacia el sur. Tras recibir la denuncia, el personal policial montó un operativo de búsqueda y logró visualizarlo en la intersección de España con calle Cecilio Ávila, antes de llegar a Alvear. En ese lugar, procedieron a interceptarlo y realizarle una entrevista junto con un palpado preventivo.

Durante la inspección, los uniformados revisaron las mochilas que llevaba y hallaron en una de ellas una pistola de riego de color verde. La víctima reconoció de inmediato este objeto como de su propiedad, lo que confirmó la denuncia inicial.

El sujeto quedó vinculado al hecho y será puesto a disposición de la justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.