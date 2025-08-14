Un incendio de gran magnitud se desató este jueves en Ruta 40, entre calles 10 y 11, en Pocito, generando alarma entre los vecinos. Las llamas consumieron un cañaveral y alrededor de 15 palmeras, además de una pieza utilizada como depósito que, al momento del siniestro, no contenía materiales.

Desde Bomberos Voluntarios de Pocito informaron que el fuego estuvo muy cerca de alcanzar dos viviendas y un galpón, lo que obligó a un rápido despliegue para evitar que se propagara.

La propiedad más afectada pertenece a Marta Beatriz Gómez, mientras que parte de la finca corresponde al señor Javier Ruiz. Según testigos, la familia Gómez quedó en estado de shock por la magnitud del hecho, aunque no se registraron heridos.

Personal de bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar hasta lograr controlar completamente el incendio, evitando daños mayores. Las causas que originaron el siniestro aún no fueron determinadas.