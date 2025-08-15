El presidente Javier Milei encabezó este jueves en el Club Atenas de La Plata el lanzamiento de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, acompañado por dirigentes y postulantes de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO. Presentó a los candidatos que competirán el próximo 7 de septiembre en las ocho secciones electorales con el objetivo de ampliar la representación libertaria en la Legislatura bonaerense.

El acto, bajo el lema “Kirchnerismo nunca más”, incluyó un mensaje de fuerte confrontación con el oficialismo provincial y nacional. “Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas”, dijo Milei al iniciar su discurso, asegurando que sus candidatos serán “los encargados de portar la antorcha de la libertad” y tendrán “la responsabilidad de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo”.

En esa línea, cuestionó el estado actual de la provincia: “Los bonaerenses están tan acostumbrados a este presente desgarrador que muchos se resignaron. Los que pueden huyen de cualquier servicio que ofrece la provincia; los que se quedan sufren la falla constante del famoso Estado presente que los kirchneristas tanto defienden”. También acusó a Axel Kicillof de “psicopatear a la población”. “Kicillof y sus secuaces psicopatean a toda la población para que estén agradecidos a ellos. Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provinica, e comunista enano Kicillof”, añadió

“Con esta dejadez obtuvimos una provincia bañada en sangre. Convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, arengó. Además, apuntó contra “el ejército de funcionarios kirchneristas que no manda a sus hijos a la escuela pública y vive en countries o torres de Puerto Madero”.

La idea de Milei es plantear que si LLA gana esta elección sería el final del kirchnerismo. (Foto gentileza)

El lema de la campaña libertaria está claro, la idea de Milei es plantear que si LLA gana esta elección sería el final del kirchnerismo. “La idea es polarizar con el kirchnerismo y apuntar contra el estado de la provincia”, explicaron a TN desde la Casa Rosada.

Desde el oficialismo nacional indicaron que la campaña bonaerense se coordinará con las provinciales y no descartaron la presencia de Patricia Bullrich como candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Además, Milei prepara una gira por Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza y Entre Ríos para apuntalar a sus aliados y sumar apoyo legislativo, en lo que considera “la instancia más importante” para viabilizar sus reformas.