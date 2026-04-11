El ministro de Economía, Luis Caputo, ultima detalles para su viaje a Washington, donde participará de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La misión, que contará con la presencia del titular del BCRA, Santiago Bausili, y el viceministro José Luis Daza, ocurre en un momento determinante para las finanzas del país.

El objetivo central es cerrar la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas. De lograrse el visto bueno técnico, el organismo habilitaría un desembolso pendiente de USD 1.000 millones, fondos que el Gobierno considera vitales para fortalecer las reservas netas en un contexto de alta demanda de divisas.

Reservas y metas bajo la lupa

A un año de la firma del acuerdo por USD 20.000 millones, el balance oficial muestra claroscuros. Si bien el frente fiscal ha sobrecumplido las expectativas, la acumulación de reservas sigue siendo el principal punto de fricción.

Durante el 2025, el Banco Central no alcanzó los objetivos de acopio de dólares, y aunque en lo que va de 2026 la autoridad monetaria compró cerca de USD 5.000 millones, el flujo no se reflejó totalmente en las reservas debido a los compromisos de pago del Tesoro. Ante este panorama, no se descarta que la Argentina deba solicitar un waiver (perdón) por los incumplimientos pasados.

El cronograma en EE.UU.

Si bien las actividades oficiales en la capital estadounidense comienzan este 13 de abril, Caputo se sumará a la delegación con un leve retraso, tras participar en Buenos Aires de un evento de la Cámara de Comercio de EE.UU. (AmCham).

En Washington, la agenda contempla reuniones técnicas de alto nivel y la posibilidad de un encuentro cara a cara con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, para consolidar el esquema de repagos que se proyecta hasta el año 2035. Con el 60% del programa ya desembolsado originalmente, el Gobierno busca ahora la última pieza del rompecabezas para garantizar la estabilidad cambiaria del semestre.