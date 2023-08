El expresidente, Mauricio Macri, cargó contra la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, luego de que la dirigente mostrara su apoyo a Horacio Rodríguez Larreta dentro de la interna que se dirimirá en las PASO de Juntos por el Cambio.

“No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado”, sostuvo Macri durante una recorrida en San Nicolás.

El dirigente, que continúa como referente dentro de la coalición opositora, consideró que “lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia, ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil”.

En declaraciones al diario El Norte de San Nicolás, donde realizaba una recorrida, Macri apuntó que “ha desdibujado su perfil y eso es lo que le duele a la gente que está con ella, que se había comprometido con Patricia (Bullrich) y con Ritondo a la cabeza como uno de los líderes más importantes que ella tenía dentro de su grupo”.

“Tenemos que entender que la Argentina necesita un cambio profundo, rápido, claro y firme para sacar a la gente de la desesperanza”, consideró Macri en un claro mensaje a favor de Patricia Bullrich en la interna que se dirimirá en diez días.

Los dichos de Vidal con los que apoyó a Larreta

Vidal, quien fue funcionaria en la Ciudad en el Gabinete durante la gestión de Macri y accedió a la gobernación bonaerense en 2015, lanzó durante la mañana un hilo de apoyo a Larreta que fue el objeto de críticas dentro del espacio.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que, en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio”, sostuvo Vidal en sus redes sociales, lugar que eligió para transmitir su acompañamiento.

La exgobernadora también agregó: “Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre”.

El texto finaliza con la frase que refiere a las consignas de campaña de Larreta y afirma que es necesario “un Presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para siempre, sin rendirse nunca. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina”.