Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos se presentarán juntos por primera vez en San Juan

El próximo viernes 9 de mayo, San Juan será la segunda parada del "Vivimos Punk Tour 2026", un recorrido que reunirá por primera vez en un mismo escenario a tres bandas fundamentales de la escena nacional: Mal Pasar, Expulsados y Quebraditos.

El encuentro tendrá lugar en Mamadera San Juan, espacio ubicado en la capital provincial, y promete convertirse en una noche de energía desbordante, donde el público podrá recorrer las discografías de las tres agrupaciones en un show sin interrupciones.

Expulsados llegará a la provincia con su característico sonido ramonero para celebrar décadas de trayectoria, mientras que Mal Pasar aportará su impronta de punk social y combativo. Por su parte, Quebraditos completará la grilla con su estilo directo y potente, consolidando un line up que ya generó una gran expectativa entre el público local.

Las entradas para esta cita sanjuanina ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Cafaccess con un valor de $25.000. Como detalle especial para los fanáticos, el ticket de ingreso incluirá un vaso conmemorativo de regalo que se entregará durante la noche del show. Además, se pueden adquirir anticipadas físicas en La Ramada Bar.

El tour comenzará el 8 de mayo en Foxy Live Bar de Mendoza, continuará el 9 en San Juan y finalizará el 10 de mayo en Comuna Club de San Luis. Con el apoyo de la productora Vivimos Música y la invitación de espacios como Punk Argento y 23 Punk, esta gira se posiciona como una de las paradas obligadas del circuito punk en el interior del país.