Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del sábado 13 de septiembre en el departamento de Albardón resultó en tres personas con lesiones de consideración. El siniestro involucró a una moto policial y un auto particular, afectando también a dos transeúntes que esperaban el colectivo.

El hecho se registró aproximadamente a las 14.35 horas en la calle Sarmiento, antes de la intersección con calle La Laja. De acuerdo con el informe de la Unidad Fiscal de Investigaciones, el cabo numerario Juan Gabriel Godoy, de 27 años, se desplazaba conduciendo una motocicleta Honda Twister de servicio en dirección oeste-este. Al intentar sobrepasar a un vehículo que circulaba delante de él, colisionó de frente con un automóvil Fiat Palio de color blanco, manejado por Hugo Andrés Oro, de 26 años, quien transitaba en el sentido contrario.

Publicidad

Como consecuencia del impacto, componentes desprendidos de la motocicleta alcanzaron a dos transeúntes que se encontraban en la vía pública esperando el transporte público. Los afectados fueron identificados como Daniel González y Elian Molina, ambos residentes en el departamento de Angaco.

Personal policial de la Comisaría 18° acudió al lugar, siendo el primer interventor el oficial ayudante Peralta Lucas. Se solicitó de inmediato asistencia médica. La ambulancia interna 111 procedió al traslado de los tres lesionados. El uniformado Godoy presentó fractura de brazo izquierdo y golpes en las piernas. En tanto, uno de los transeúntes sufrió un golpe en la cabeza y el otro, una lesión en la pierna izquierda. Sus estados de salud se encuentran a la espera de un informe médico oficial.