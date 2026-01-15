El reciente anuncio de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, compartido con una imagen de un anillo y un breve "Nos casamos", puso el foco en el círculo íntimo del novio. Marcela Amado, madre de Pedro, es una figura central que ha mantenido un perfil bajo pese a trabajar codo a codo con la mayor estrella del país. Morocha y elegante, Amado fue modelo en los años 90 y productora de moda antes de convertirse en la asesora de imagen de Susana Giménez hace más de dos décadas.

Sobre sus comienzos con la diva, Marcela recordó: "Susana no me conocía, pero le caí bien de entrada. Era un programa diario, había dos juegos que se grababan y tenían que ser muy rigurosos con la continuidad y yo soy muy rigurosa. Me acuerdo que hacía muy poco que estábamos trabajando y le propuse ir a San Pablo, que en ese momento estaba el Daslu Fashion Mall, que ella no conocía, y tenía ropa de diseñadores carísimos. Y aceptó. Teníamos que viajar el viernes a la noche y volver el domingo para el programa. Fuimos y ¡quedó fascinada! Me encontré comiendo con Su, las dos solas. La pasamos bárbaro".

Actualmente, mantienen una relación que trasciende lo profesional. Amado describió que poseen "un vínculo muy cercano. Si bien somos muy distintas y en muchas cosas pensamos diferente, nos queremos mucho. Si le gusta un vestido, me manda fotos para que le dé mi opinión; cuando está acá en Buenos Aires, voy a tomar el té a su casa y compartimos muchísimos momentos. Cada vez que me necesita para un trabajo, le digo que sí”.

A pesar de esta cercanía, la discreción es su norma. La asesora afirmó: "Siempre tuve una vida tranquila, no me gusta la exposición. Soy tan discreta que Susana se enteró por los medios que mi hijo Pedro estaba de novio con Lali. Pero Pedro también es así… Jamás había contado en un medio que su mamá era “la asesora de imagen de…” hasta que se lo preguntaron en una nota y bueno, ahí salió al aire".

El propio Pedro Rosemblat confirmó esta distancia del mundo del espectáculo al admitir sobre Susana: "No la conozco a Susana. En el año 2000 o 2001 fue Maradona una vez de invitado y fui, y creo que fue la única vez que estuve en el estudio”.

Finalmente, Amado relató con entusiasmo el ingreso de Lali a la familia. "Vinieron a casa y comimos unas empanadas. Yo estaba re nerviosa. ¡Viene Lali! [Se ríe]. Pero ella es tan sencilla, la pasamos súper. ¡Lali es lo más! Y los veo superenamorados. Y también hubo presentación en la casa de mamá. ¡Cómo Lali no iba a conocer a la abuela, el tótem de la familia!", concluyó sobre el presente de la pareja.