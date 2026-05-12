Este martes, la provincia de San Juan será escenario de una nueva manifestación masiva en favor de la educación pública. En sintonía con lo que ocurrirá en distintos puntos del país, la comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se movilizará para exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria, que agrupa a estudiantes, docentes, no docentes y autoridades, busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las instituciones de educación superior ante la falta de actualización de fondos por parte del Ejecutivo nacional.

Concentración y punto de partida

La jornada de protesta tiene fijado su inicio a las 16 horas. El punto de encuentro elegido es la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ, ubicada en el corazón de la capital provincial. Desde allí, se espera que una columna compacta de manifestantes comience su despliegue por las arterias céntricas, lo que generará modificaciones en el flujo habitual del tránsito durante toda la tarde de este martes.

El itinerario de la movilización

Según la planificación detallada por los organizadores de la marcha, el recorrido comenzará sobre la avenida Ignacio de la Roza. Los manifestantes avanzarán por esta vía principal hacia el este hasta alcanzar la intersección con calle Mendoza. Una vez en este punto, la columna girará hacia el sur, transitando por calle Mendoza hasta llegar a la calle Mitre.

El trayecto continuará luego por General Acha, dirigiéndose hacia el norte hasta la calle Laprida. Posteriormente, la marcha girará para circular por calle Caseros, retomando finalmente hacia el sur para desembocar nuevamente en la calle Mitre. El destino final y punto de cierre de la movilización será el Edificio Central de la Universidad Nacional de San Juan, situado frente a la histórica Estación Mitre.

Actores sociales y universitarios presentes

La movilización contará con la presencia de la comunidad académica en su conjunto. Además de los estudiantes y los representantes de los gremios docentes y no docentes, la marcha será encabezada por las máximas autoridades de la UNSJ. También se ha confirmado la participación activa de alumnos y docentes de los institutos preuniversitarios, así como de investigadores y becarios pertenecientes al CONICET, quienes también se ven afectados por las políticas de ajuste en el sector científico y educativo.

El trasfondo del conflicto presupuestario

El reclamo central es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional pero cuya implementación es objeto de conflicto con el Gobierno nacional. Desde la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) han remarcado que la exigencia es el cumplimiento de una normativa legal vigente.

La falta de actualización presupuestaria afecta el funcionamiento básico de las facultades y la recomposición salarial de los trabajadores. Los distintos sectores coinciden en que, de no mediar una solución, el normal desarrollo de las actividades académicas se encuentra en serio riesgo.

Paro total de actividades académicas

Como medida de fuerza complementaria a la movilización, se lleva adelante un paro total de actividades por parte del personal docente y no docente de la UNSJ. Debido a esta medida, no habrá clases ni atención administrativa en las facultades ni en las dependencias universitarias durante todo el día martes. Esta acción refuerza el carácter de la protesta, paralizando la actividad institucional para permitir que todos los integrantes de la universidad puedan sumarse a la caminata por las calles céntricas.