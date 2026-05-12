Un estremecedor caso de violencia familiar ocurrió en la localidad de Trelew, donde un nene terminó brutalmente golpeado por su padre tras intentar defender a su mamá en medio de una discusión. El hecho generó conmoción entre vecinos y quedó bajo investigación judicial.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando el hombre inició una agresión física contra la mujer dentro de la vivienda familiar. En medio del ataque, el niño intentó intervenir para frenar los golpes y proteger a su madre, pero terminó convirtiéndose también en víctima de la violencia.

El agresor reaccionó golpeándolo brutalmente, provocándole lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. La situación fue advertida por vecinos que escucharon gritos y dieron aviso inmediato a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la mujer y al menor en estado de shock.

El niño debió recibir asistencia médica y fue sometido a controles para determinar la gravedad de las lesiones. Aunque se encuentra fuera de peligro, los médicos constataron múltiples golpes compatibles con una agresión física severa.

El hombre fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. La causa es investigada bajo cargos vinculados a lesiones y violencia de género, mientras intervienen organismos de protección de menores y equipos interdisciplinarios de asistencia a las víctimas.

Desde el entorno judicial señalaron que el caso expone nuevamente el impacto de la violencia intrafamiliar sobre niños y adolescentes, especialmente cuando quedan atrapados en situaciones de agresión dentro del hogar.

La mujer y el menor reciben actualmente contención psicológica y acompañamiento estatal. En paralelo, la Justicia analiza medidas de restricción y protección para evitar nuevos episodios de violencia.