Un fuerte escándalo sacude a la comunidad educativa de Bragado en Buenos Aires luego de que una preceptora de una escuela técnica fuera denunciada por quedarse con unos US$45.000 destinados al viaje de estudios de alumnos de séptimo año. La causa ya está en manos de la Justicia y fue caratulada como presunta estafa agravada.

Las víctimas son 37 familias que durante más de un año entregaron dinero para financiar un viaje en avión a El Bolsón, en la Patagonia. Parte de esos fondos se habían reunido con rifas, ventas de comida y otras actividades organizadas por los propios estudiantes y sus padres.

Según la denuncia, la preceptora solicitaba que los pagos mensuales se realizaran directamente a su cuenta personal, en lugar de utilizar una cuenta institucional. Esa modalidad, sostenida en el tiempo, es uno de los puntos centrales que ahora analiza la investigación judicial.

El viaje, además, fue postergado en al menos seis oportunidades. En cada ocasión, la mujer habría presentado documentación de empresas de turismo para justificar las demoras, que ahora se sospecha podrían haber sido falsificadas.

El caso salió a la luz cuando las autoridades del colegio convocaron a los padres y confirmaron que el dinero no estaba disponible. De acuerdo con testimonios, en ese contexto la preceptora habría reconocido de manera informal: “Me patiné la plata”, antes de pedir licencia por una presunta enfermedad y dejar de responder mensajes.

El abogado Federico Etcheún, representante de las familias, confirmó la presentación de una denuncia penal colectiva y advirtió que la condición de empleada pública de la acusada agrava la situación judicial. Además, solicitó medidas como embargo de bienes, inhibición general y el rastreo de cuentas bancarias.

La causa también podría derivar en responsabilidades civiles para la institución educativa, ya que la maniobra se habría realizado en el marco de una actividad escolar. Mientras tanto, vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir fondos y evitar que los alumnos pierdan el viaje, con controles contables y reportes diarios para garantizar transparencia.