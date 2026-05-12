El Senado de la Nación Argentina retomará este martes el debate sobre posibles cambios a la Ley Nacional de Salud Mental en una audiencia informativa que contará con más de 30 invitados. La discusión gira en torno a reformas impulsadas por distintos sectores políticos y sanitarios que cuestionan el funcionamiento actual del sistema de atención psiquiátrica en el país.

La jornada se desarrollará en el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, donde expondrán médicos psiquiatras, especialistas en adicciones, representantes de organizaciones civiles, familiares de pacientes y referentes del ámbito judicial y académico. El objetivo será escuchar distintas posiciones antes de avanzar con eventuales modificaciones legislativas.

Uno de los principales ejes del debate apunta al sistema de internaciones y al cierre progresivo de hospitales neuropsiquiátricos establecido por la ley vigente, sancionada en 2010. Sectores críticos sostienen que la normativa dejó vacíos en materia de atención de pacientes con padecimientos severos y adicciones, mientras que defensores de la ley advierten sobre el riesgo de retroceder en derechos humanos.

Entre quienes impulsan cambios existe preocupación por el crecimiento de problemáticas vinculadas al consumo de drogas, la falta de dispositivos intermedios y las dificultades para garantizar tratamientos prolongados. Algunos proyectos proponen flexibilizar criterios de internación involuntaria y reforzar el rol de las instituciones especializadas.

En paralelo, organizaciones defensoras de la ley actual sostienen que el problema central no es la normativa sino la falta de presupuesto y de implementación efectiva de políticas públicas en salud mental. También alertan sobre posibles retrocesos hacia modelos centrados exclusivamente en el encierro y la medicalización.

El debate se produce en un contexto de creciente demanda de atención en salud mental en todo el país y luego de varios episodios de alto impacto social relacionados con consumos problemáticos, crisis psiquiátricas y situaciones de vulnerabilidad extrema.

Desde el oficialismo y sectores de la oposición reconocen que existe consenso sobre la necesidad de revisar algunos aspectos de la ley, aunque todavía persisten fuertes diferencias sobre el alcance de las reformas. Las exposiciones de este martes serán claves para definir el futuro del proyecto en el Congreso.