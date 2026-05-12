El Hot Sale 2026 comenzó con fuerte movimiento en el comercio electrónico argentino y con descuentos promedio del 34%, cuatro puntos por encima de la edición anterior. Según datos difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se trata del nivel de rebajas más alto registrado en los últimos ocho años.

Durante las primeras horas del evento se registró un importante crecimiento de las ventas online. Las tiendas que operan con Tiendanube facturaron más de $8123 millones en apenas medio día, con más de 80 mil transacciones realizadas y un ticket promedio cercano a los $100.000. El pico de actividad se produjo minutos después de la medianoche, cuando se registraron más de 220 órdenes por minuto.

Uno de los datos más destacados de la jornada fue el crecimiento de las compras realizadas desde teléfonos celulares. Entre las 11 y las 15, cerca del 77% de las operaciones se concretaron desde dispositivos móviles, consolidando una tendencia que se profundiza año tras año en el comercio digital argentino.

Las categorías más buscadas fueron electrodomésticos, indumentaria y viajes, aunque también se destacó el movimiento en artículos para el hogar, maquillaje, deportes y supermercados. En cuanto a los mayores descuentos, sobresalieron servicios y varios, con rebajas promedio del 48%; salud y belleza, con 39%; y muebles y decoración, con 38%.

Los distintos relevamientos coincidieron además en un cambio de comportamiento de los consumidores. Las empresas detectaron compras más planificadas, usuarios que comparan precios previamente y una fuerte búsqueda de cuotas sin interés y promociones bancarias. Según especialistas del sector, el consumidor argentino se volvió más racional y selectivo al momento de comprar.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, continuará hasta la medianoche del miércoles y reúne a más de mil marcas de distintos rubros. Para esta edición, bancos y billeteras virtuales también sumaron reintegros, descuentos extra y financiación extendida para intentar incentivar el consumo en un contexto económico todavía marcado por la cautela de los hogares.