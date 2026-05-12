El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius suma preocupación a nivel internacional: ya son 11 los casos confirmados, según informó la Organización Mundial de la Salud. El incremento en la cantidad de contagios refuerza la hipótesis de un evento sanitario significativo ocurrido durante la travesía por la Antártida.

Los casos corresponden tanto a pasajeros como a integrantes de la tripulación, varios de los cuales comenzaron a presentar síntomas tras finalizar el viaje. A partir de la confirmación de nuevos positivos, se activaron sistemas de vigilancia epidemiológica y seguimiento médico en los países de origen de las personas afectadas.

El hantavirus es una enfermedad viral que puede provocar cuadros respiratorios graves. Su transmisión suele estar asociada al contacto con roedores infectados o con ambientes contaminados por sus secreciones. Por este motivo, las autoridades investigan si el contagio se originó dentro de la embarcación o en alguna escala previa.

El crucero, operado por la compañía Oceanwide Expeditions, quedó bajo análisis sanitario mientras se desarrollan tareas de desinfección y revisión de protocolos. Además, se evalúa la trazabilidad de contactos estrechos para evitar una posible expansión del brote.

Especialistas advirtieron que, si bien el hantavirus no suele transmitirse fácilmente entre personas, el aumento a 11 casos obliga a extremar los controles. La evolución de los pacientes y los resultados de las pericias serán claves para determinar la magnitud real del brote y su origen.