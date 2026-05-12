La Comisaría 19° de San Martín puso en marcha un plan de operativos de seguridad y concientización vial en distintos puntos estratégicos del departamento con un enfoque particular: además de controlar documentación y posibles infracciones, los efectivos utilizan los mismos procedimientos en rutas y calles para educar a los conductores sobre normas de tránsito y prevención de accidentes.

Los operativos buscan concientizar sobre animales en la ruta y señales viales.

La iniciativa comenzó hace tres semanas por directiva de la Jefatura de Policía y tiene como principal objetivo reducir la siniestralidad vial, especialmente en zonas donde existe circulación de animales sueltos, una problemática frecuente en rutas del departamento.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el subcomisario Walter Ortiz explicó que el operativo tiene un perfil mayormente preventivo y de formación ciudadana. “Tratamos de hacer conciencia con la gente que circunda por estas calles. Tratamos de hacer ver los errores que son más comunes, la falta de cinturón, los niños que van al frente, el uso de chalecos y los horarios de los mismos”, señaló.

El esquema de trabajo se desarrolla tanto en áreas urbanas como rurales y combina controles vehiculares tradicionales con entrega de folletería informativa sobre la reglamentación vial vigente. Aunque se solicitan los papeles obligatorios del vehículo y se actúa legalmente ante irregularidades graves, desde la dependencia remarcaron que el foco principal está puesto en modificar conductas de riesgo.

Educación vial en pleno operativo

Uno de los aspectos que distingue a estos procedimientos es que la tarea educativa se realiza en el mismo contexto de los controles policiales sobre las rutas y accesos del departamento. Según explicaron desde la fuerza, el contacto directo con los conductores permite corregir hábitos inseguros en tiempo real y reforzar medidas básicas de prevención.

Ortiz destacó además la respuesta positiva de los vecinos ante la presencia policial. “La gente es tranquila, gracias a Dios nos ha tocado gente demasiado tranquila, no ofrece resistencia al operativo, donde algunos se dan a la fuga o pretenden esquivar el operativo, pero no, la gente acepta”, afirmó.

Los controles se intensifican especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta el movimiento vehicular y también los riesgos vinculados a conductores en estado de inestabilidad o incumplimientos de normas básicas de seguridad.

Disminución de infracciones

De acuerdo con las estadísticas internas de la Comisaría 19°, la campaña ya comenzó a mostrar resultados positivos en comparación con meses anteriores.

“Enfocamos mucho los operativos viales y las infracciones los fines de semana, que es cuando la gente trata de salir o por ahí llega en inestabilidad, y a comparación de meses anteriores ha disminuido bastante”, sostuvo Ortiz.

Como dato complementario, las autoridades remarcaron que además de las infracciones habituales vinculadas al uso del cinturón o el traslado incorrecto de menores, los operativos también buscan advertir sobre el peligro de animales sueltos en rutas, una de las situaciones que históricamente genera accidentes en zonas rurales de San Martín.

El dato

Aunque el operativo es principalmente de concientización, desde la dependencia recordaron que se solicita la documentación obligatoria del vehículo y se actúa en consecuencia si se detectan irregularidades que excedan la instancia informativa.