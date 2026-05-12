El juicio por la muerte de Diego Maradona avanza este martes con una audiencia centrada en médicos que tuvieron contacto directo con el exfutbolista antes y después de la operación por el hematoma subdural. Entre los testimonios más esperados se encuentra el de Mario Schiter, quien ya había advertido sobre los riesgos de la internación domiciliaria elegida tras la cirugía.

Schiter, que comenzó a tratar a Maradona a fines de los años ‘90 y lo acompañó durante su rehabilitación en Cuba, sostuvo en instancias previas que el exfutbolista era un paciente complejo, con antecedentes cardíacos, consumo problemático y dificultades para sostener tratamientos. En ese contexto, consideró que llevarlo a una vivienda particular para su recuperación “era, al menos, arriesgado”.

Según su visión, el mejor escenario para la recuperación era una clínica de rehabilitación con seguimiento permanente, controles estrictos y un equipo multidisciplinario. “Tendría que haber ido a un lugar más protegido”, afirmó al referirse al esquema de atención posterior a la operación realizada en la Clínica Olivos.

En la misma audiencia también declararán Marcos Correa y Óscar Alberto Franco, quienes participaron en la atención de Maradona en el sanatorio Ipensa de La Plata días antes de la cirugía. Ambos integraron el grupo de especialistas que evaluó al entonces entrenador de Gimnasia cuando presentaba un marcado deterioro físico.

Sus testimonios son considerados clave porque en el juicio realizado en 2025 —luego anulado— habían señalado que no existía una urgencia quirúrgica inmediata. Según indicaron en ese momento, la recomendación era mantener al paciente en observación, aunque finalmente el neurocirujano Leopoldo Luque impulsó la intervención.

En particular, Correa había explicado que el hematoma subdural no requería una operación urgente, mientras que Franco podría aportar detalles sobre el cuadro cardíaco de Maradona, la medicación indicada y su estado general antes de la externación.

Con estos testimonios, el tribunal busca reconstruir las decisiones médicas que rodearon la internación, la cirugía y el tratamiento posterior del exfutbolista. El foco está puesto en determinar si la estrategia de atención —especialmente la internación domiciliaria— fue adecuada o si existieron responsabilidades en el desenlace fatal.