Los cuartos de final del torneo Apertura se ponen en marcha este martes con dos duelos de alto voltaje que marcarán el inicio de la fase eliminatoria. Belgrano recibirá a Unión en Córdoba, mientras que Argentinos Juniors hará lo propio ante Huracán en La Paternal.

La acción comenzará formalmente a las 19 horas en el Estadio Julio César Villagra, conocido popularmente como el "Gigante de Alberdi". El Pirata llega con el ánimo por las nubes tras haber eliminado a su clásico rival, Talleres, en una victoria ajustada por 1-0 que desató la euforia cordobesa. Por su parte, el Tatengue de Santa Fe aterriza en tierras mediterráneas tras un importante triunfo como visitante en Mendoza, donde venció 2-1 a Independiente Rivadavia.

Simultáneamente, en el Estadio Diego Armando Maradona, el Bicho de La Paternal se verá las caras con el Globo. Argentinos buscará imponer su localía y el buen juego que lo caracteriza ante un Huracán que siempre es un rival de cuidado en estas instancias decisivas de eliminación directa.

La llave de cuartos de final continuará el día miércoles, completando el cuadro con los enfrentamientos entre Rosario Central frente a Racing Club y River Plate ante Gimnasia y Esgrima La Plata. De estos cuatro cruces saldrán los semifinalistas que mantendrán viva la ilusión de coronarse en este primer certamen del año.

Se espera un marco imponente en ambos estadios para el inicio de esta etapa donde el margen de error es mínimo y la presión por avanzar se siente en cada rincón del campo de juego.