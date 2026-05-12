El empresario Federico Balbuena, imputado por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en un contexto de violencia de género, declaró este lunes ante la fiscal Marcela Semería y reconoció haber ejercido violencia física contra su expareja, aunque negó haber cometido violación. La audiencia se desarrolló en la UFI N°14 descentralizada de Pilar.

Durante su indagatoria, Balbuena admitió que existieron agresiones y expresó estar “arrepentido”, pero intentó justificar lo ocurrido al describir la relación como “tóxica” y atravesada por conflictos personales y laborales vinculados a una empresa de vehículos que ambos compartían.

El acusado dio su versión sobre uno de los episodios denunciados, ocurrido el 13 de mayo del año pasado. Según relató, la discusión comenzó cuando fue a retirar equipos de trabajo y su expareja le reclamó por la separación. En ese contexto, reconoció que la pelea escaló hasta derivar en violencia física.

“Nunca quise lastimarla”, afirmó ante la fiscalía, y sostuvo que su intención era mantener la ruptura porque consideraba que el vínculo “no nos hacía bien a ninguno de los dos”. También aseguró que tras el episodio pidió disculpas.

En relación con la acusación más grave, Balbuena negó el abuso sexual e intentó desacreditar la denuncia al señalar que las relaciones íntimas formaban parte de una dinámica habitual de la pareja tras las discusiones. Sus dichos generaron fuerte controversia en el expediente.

Más allá de su descargo, la situación judicial del imputado se complica por la incorporación de pruebas clave. La denuncia presentada en noviembre de 2025 incluye registros médicos, testimonios y videos de cámaras de seguridad difundidos en abril de 2026. En esas imágenes, incorporadas a la causa, se observarían golpes, tirones de pelo e intentos de asfixia dentro del departamento donde convivían.

Con estos elementos, la fiscalía evalúa la consistencia de la declaración frente a las pruebas reunidas. Por el momento, Balbuena continúa detenido mientras avanza la investigación y se define su situación procesal.