Un episodio de inseguridad con alto nivel de violencia tuvo como víctima a un reconocido cantante sanjuanino. La camioneta que transportaba a Leonardo Jorquera y su banda fue blanco de un intento de robo en la localidad de Niquivil, en Jáchal, durante la madrugada del domingo.

El vehículo, perteneciente a la empresa Chiky Transporte, había sido contratado para trasladar al grupo musical desde la capital sanjuanina hasta el departamento del norte provincial. Lo que debía ser un viaje laboral terminó en una situación de tensión extrema.

Según trascendió, el chofer se encontró con un delincuente dentro de la camioneta, que intentaba ponerla en marcha para robarla. El atacante causó graves destrozos mientras manipulaba el sistema de encendido: rompió la luneta trasera, destruyó la columna de dirección y cortó el cableado del arranque.

Lejos de huir, el trabajador intervino para impedir el robo y se produjo un fuerte forcejeo con el agresor. Los gritos alertaron a vecinos y personas cercanas, que acudieron rápidamente y lograron reducir al sospechoso hasta la llegada de la Policía.

Pese a la gravedad del hecho y a los daños ocasionados, la situación derivó en una decisión inesperada. Los propietarios del transporte optaron por no radicar la denuncia penal. Según explicaron, iniciar una causa implicaba el secuestro del vehículo para peritajes, lo que habría dejado sin movilidad a la banda y paralizado la actividad laboral de la empresa.

Fuente: Actualidad Jachallera.