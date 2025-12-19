En una tarde cargada de emoción, donde los sanjuaninos conocieron a sus héroes anónimos, María Luisa Frías, cuarta finalista del Sanjuanino Solidario 2025, se mostró profundamente emocionada por llegar hasta la final del certamen. Entre nerviosismo y ansiedad, compartió detalles de su labor y la pasión con la que ayuda a su comunidad.

“Mi corazón está lleno de alegría por estar en la final”, confesó con la voz quebrada. Asimismo, explicó su labor y sus ganas de ayudar: “Primero va el amor, luego la paciencia para entregar la comida a cada pequeño y a cada familia”, agregó, destacando que incluso cuando no hay recursos, “ahí hay que hacer milagros”.

María Luisa reconoció que su labor no depende de la economía: “No soy millonaria, pero siempre encuentro la manera de ayudar. Mis vecinas y amigas me acompañan y juntas peleamos día a día para que los chicos y las familias tengan su comida”.

La referente social también compartió sus sueños: “Quiero acondicionar un salón para que los chicos puedan comer y merendar allí. También deseo brindar apoyo en sus estudios con profesores que puedan enseñarles”.

“Siempre entrega su corazón a cada necesidad de las personas que vienen a mi casa. Ver a los niños comer, ver sus sonrisas, eso es lo que más me emociona”, concluyó, dejando en claro que la solidaridad y el compromiso social son el verdadero corazón del Sanjuanino Solidario.