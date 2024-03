En una audiencia llamada de impugnación extraordinaria, este martes 12 de marzo de 2024, la defensa de Mario Parisí pidió ante la Corte de Justicia de San Juan que la causa por violencia de género, que pesa sobre las espaldas del funcionario judicial, sea declarada prescripta. La fiscal Marcela Torres respondió que esto no correspondía. El tribunal compuesto por los cortistas Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur y Adriana García Nieto tiene 40 días para responder al pedido.

Según explicaron fuentes judiciales, la solicitud no era la naturalidad de la audiencia convocada para este martes. En el acto procesal realizado en la sala de audiencias de la Corte, los abogados defensores Nasser Uzair y Fernando Castro debían fundamentar el recurso de casación que habían presentado contra la resolución del juez de impugnación Benedicto Correa, que había revocado en parte el fallo de otro juez que no era conveniente para la defensa, sin embargo, no había otorgado la probation (suspensión de juicio a prueba), el objetivo principal de Parisí en esta causa, para no tener condenas en su prontuario y perder su lugar en el Poder Judicial.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los ministros de la Corte, Lima, Olivares Yapur y García Nieto escucharon la argumentación de la defensa y después el pedido especial. La fiscal Marcela Torres expresó su opinión sobre esta fundamentación, diciendo que era "deficiente". Después criticó el pedido de la prescripción señalando que no correspondía en esta audiencia.

El funcionario judicial, que supo ser coordinador de Flagrancia, fue denunciado por violencia de género por su ex pareja en noviembre de 2021. Desde entonces, Parisí insistió con la suspensión de juicio a prueba.