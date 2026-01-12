Durante la ceremonia de los Globos de Oro celebrada el pasado domingo 11 de enero, el actor Mark Ruffalo utilizó su plataforma para manifestarse contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la gestión de Donald Trump.

El intérprete lució en su solapa un pin con la inscripción "BE GOOD" (Sé bueno) en memoria de Renée Nicole Good, una galardonada poeta y madre de tres hijos que murió tras recibir disparos de un agente del ICE en Minneapolis.

El hecho ocurrió durante un operativo migratorio a gran escala mientras ella monitoreaba la actividad de la agencia como voluntaria; aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que intentó atropellar a un oficial, las imágenes muestran que el disparo ocurrió segundos antes de que intentara huir.

En la alfombra roja, Ruffalo declaró a USA Today: “Esto es para Renée Nicole Good, quien fue asesinada. Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente. [Trump] le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa”.

El actor calificó al mandatario como “el peor ser humano” y un “delincuente convicto”, añadiendo: "Lo único que le importa es su moral, pero es un delincuente convicto. Es el peor ser humano. Si confiamos en la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos estamos en serios problemas".

Visiblemente afectado, el protagonista de la serie policial Task de HBO —por la cual fue nominado— continuó: “Así que esto es para ella. Esto es para la gente en Estados Unidos que está aterrorizada y asustada hoy en día. Sé que soy uno de ellos. Amo a este país. Y lo que veo aquí no es Estados Unidos”.

Respecto a su participación en la gala, reflexionó: "Quiero estar aquí para celebrar, y lo voy a celebrar, y estoy orgulloso de tener una nominación al Globo de Oro. Pero también, esto ya no es normal, y no sé cómo puedo quedarme callado".

Esta protesta se da en un contexto de tensión global donde Trump promete respuestas militares a la represión en Irán —que suma hasta 2.000 muertos—, mientras Javier Milei prepara un discurso "anti-woke" para Davos. Asimismo, entidades como Goldman Sachs han advertido que la presión de Trump sobre la Reserva Federal aumenta las alarmas sobre la independencia financiera del país.