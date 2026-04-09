La banda estadounidense Maroon 5 confirmó su regreso a la Argentina con un show que promete ser uno de los eventos musicales del año.

El recital será el próximo 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, en el marco de su gira internacional para presentar su último disco Love Is Like.

Las entradas se venderán exclusivamente a través de la plataforma All Access, con una preventa que comenzará el 14 de abril a las 10 de la mañana, mientras que la venta general se habilitará el 16 de abril en el mismo horario.

En cuanto a los precios, habrá distintas ubicaciones con valores que van desde los 95.000 pesos para campo general hasta los 320.000 pesos para el sector PITS, a lo que se suma el cargo por servicio.

La banda liderada por Adam Levine regresará al país después de cuatro años, con un repertorio que combinará sus grandes éxitos como “Sugar”, “Payphone” y “Moves Like Jagger”, junto con nuevas canciones.

Con más de dos décadas de trayectoria, múltiples premios Grammy y millones de discos vendidos, el grupo mantiene una fuerte conexión con el público argentino, donde ya se presentó en varias oportunidades con shows multitudinarios.

El regreso de Maroon 5 se suma así a la agenda de grandes recitales internacionales en el país, en un 2026 que promete una intensa actividad musical en escenarios locales.