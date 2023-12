Algunas horas después de asumir el vicegobernador Fabián Martín aseguró en una entrevista radial que ve "difícil" que el gobierno de San Juan pueda pagar un plus navideño para los trabajadores estatales. Además, adelantó que él ya definió que los empleados legislativos no cobrarán este monto extra.

En entrevista con el programa Pensar San Juan que se emite por radio Sarmiento la segunda autoridad de la provincia habló de la complicada situación económica del país, citó algunas de las cifras que el presidente Milei dio sobre la complicada situación económica de la Argentina y destacó que San Juan no es ajena al contexto nacional por lo que se deberá ser cauto a la hora de pensar en los gastos.

Ante la pregunta de si es posible pensar en el pago de un plus de Navidad, un pago que los estatales recibieron en años anteriores, el funcionario aseguró que es algo "difícil" y agregó que él ya ha tomado la decisión de no pagar este plus a los empleados que de él dependen en la Legislatura provincial.