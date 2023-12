Marcelo Orrego, dio sus primeros pasos como gobernador de San Juan en el Teatro del Bicentenario. Desde el punto de vista político, tomó juramento a sus ministros y secretarios, e hizo los primeros pedidos a la clase política: austeridad y colaboración para gobernar. Pero en un actuar muchísimo más descontracturado que en la Cámara de Diputados, improvisó su discurso y contó sobre su amor hacia su familia, su admiración hacia Roberto Basualdo y su recorrido como dirigente. En este sentido, dio fe de que su experiencia como intendente, como diputado nacional y en que las derrotas electorales le enseñaron, y mucho. “No soy el político que más sabe, pero sí el que más aprendió. Aprendí a escuchar lo que a la gente le duele, lo que la gente necesita”, aseguró.

Orrego, familia, amigos. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

El discurso de Orrego en el Bicentenario fue distinto, lejos de lo protocolar. En un acto de sinceridad, contó que se confundió de anteojos y que le había costado leer su alocución en la Cámara de Diputados. Por eso, decidió en este momento improvisar "para que nos riamos un poco todos".

Orrego y su gabinete. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

El Bicentenario estuvo a sala completa de amigos, familiares, militantes y compañeros de gestión que cantaron, emocionados, el Himno Nacional Argentino, interpretado por Melisa Quiroga en voz y Lucio Flores en piano. En un contexto de emoción general, el gobernador recordó a su esposa, Eliana, a sus hijos Benicio y Delfina, a sus hermanos Cecilia y Juan José “Kanky”, y profundamente a sus padres, Humberto y María Teresa. Fundamentalmente, habló de la herencia que le dejó su papá como trabajador de Vialidad y como político. Según comentó, gracias a él, la vocación política fue despertando desde muy pequeño.

Orrego y Eliana, su mujer. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

“La vocación política la tuve de pequeño, cuando me preguntaban que quería ser de grande, decía que me gustaría ser gobernador. Me crié haciendo política cerca de mi padre, recuerdo cuando íbamos a uniones vecinales, recorríamos barrios. Todo eso me marcó”, dijo Orrego en su discurso.