Gustavo Fernández: “Revisaremos nombramientos que se hayan hecho ilegalmente”

El diputado departamental electo de Capital, Gustavo Fernández, fue entrevistado en el Café de la Política del programa Yo Te Invito, que se emite por Telesol, y afirmó que “el nuevo gobierno de Marcelo Orrego revisará los nombramientos que se hayan hecho ilegalmente sin respetar la norma de Responsabilidad Fiscal que marca que no puede haber pase a planta en los últimos 9 meses de la gestión”. Además, el dirigente empresarial, expresó en el periodo que viene se impulsará la Ley de Acceso a la Información Pública, se eliminará la Ley de Lemas y buscarán imponer la Boleta Única de papel para bajar los costos de la campaña.

¿En la provincia debe haber recorte?

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

-El mensaje a nivel nacional se replicará en la provincia y deberemos revisar todo porque tomaremos una gestión que económicamente no será igual a antes y debemos hacer todo lo necesario para que crezca. Por ejemplo, en minería nos hemos quedado en anuncios y la realidad es que está lejos de ser lo que fue. Por eso es que el estado debe acompañar y una buena manera es eliminar los gastos de la política para convertirnos en un gobierno austero y eficiente para que los recursos se vuelquen al desarrollo de la actividad privada. En este punto entra también los nombramientos ilegales que se hicieron en el último tiempo a nivel provincial y departamental.

Publicidad

Estos anuncios generan miedo en mucha gente

-No debe ser así porque ningún ajuste o recorte irá contra los derechos adquiridos de aquellos empleados estatales de planta que ingresaron como corresponde. Eso sí, una persona que fue nombrada violando la ley de Responsabilidad Fiscal que indica que no pueden ingresar a planta 9 meses antes del fin del mandato, si estará observado, ya que es irregular.

¿Tienen miedo de que Uñac o los intendentes hayan nombrado gente incumpliendo la norma?

-Más que miedo, lo que tenemos es información de que se estarían haciendo nombramientos incumpliendo la Ley de Responsabilidad Fiscal. Por eso cuándo nos toque revisar esa cuestión, veremos cuándo fue nombrado y así dejar de cargarle al Estado una mochila que nos cuesta a todos. Y cuándo digo que nos cuesta a todos es porque en la última década el empleo privado registrado cayó a 10.000 puestos menos, y en el mismo periodo la planta del Estado creció en 15.000 nombramientos.

Pero esos trabajadores que perdieron su puesto fueron contenidos por el Estado

-Hay que entender que el Estado no genera riquezas, sino que articula medidas para que los privados lo hagan y que sean ellos los que generen los puestos de trabajo genuino. Aquí lo que debemos conseguir es que el Estado sea eficiente para que articule las medidas y políticas que potencien al privado y así generar trabajo.

Publicidad

El lunes en San Juan, el presidente Alberto Fernández dijo que si no fuera por el Estado no habría casas

-Ahí estamos hablando de obra pública y no de nombramientos de empleados que no sabemos si prestan servicio. Esta es otra discusión en el que debemos preguntarnos si con los mismos recursos se pueden hacer más casas y yo estoy convencido de que sí.

¿Cómo?

Primero haciendo más eficiente la burocracia que hace que las empresas cobren los certificados de obra con mucha demora y llevándolos a incrementar los costos. Una vez hecho esto podremos pedirle a las empresas que sean más competitivas en las ofertas para la obra pública. Además hay que tener en cuenta que si Patricia Bullrich llega a la presidencia, la macroeconomía del país será mucho más estable y nos permitirá hacer más casas por el mismo dinero.

¿Desde la Cámara de Diputados impulsarán el Acceso a la Información Pública?

-Hoy estamos sufriendo que en San Juan no tenga una Ley de Información Pública y por eso es que nos quedamos sin saber en qué, como y cuando gasta el estado, los recursos. Pero no solo tiene que ver con eso, sino que se debe permitir conocer la evolución social y económica de la sociedad. El compromiso de Juntos por el Cambio en San Juan es restablecer la institucionalidad que se perdió y por eso es que eliminaremos la Ley de Lemas, recortar los periodos que pueda gobernar una persona, y otro tema importantísimo es implementar la Boleta Única que permitirá bajar el gasto de la campaña política.

Si Orrego lo llama a hacerse cargo de un ministerio, ¿lo aceptará?

-Yo soy diputado electo por Capital y estoy enfocado en eso. El gobernador Marcelo Orrego no me comunicó nada sobre que lo acompañe en un futuro gabinete y creo que no debe hacerlo porque está bien que se tome su tiempo en un contexto nacional muy cambiante. Además hay que pensar en la provincia que recibirá y como armar un equipo para hacerle frente a eso. Más allá de todo, yo soy parte de un equipo que si me necesitan en alguno del gabinete lo pensaré, pero hoy estoy concentrado en mi rol como diputado departamental de Capital en la próxima gestión.