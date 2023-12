Javier Milei, a las 12.15 del domingo 10 de diciembre dio su primer discurso como presidente de Argentina. "Hola a todos", así comenzó el discurso.

"Argentina, hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno", comenzó diciendo el Presidente Javier Milei.

Publicidad

"Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas incestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina", continuó diciendo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Prosiguió: "Durante décadas nos enfrentamos en disputas internas acerca cuál debía ser la forma institucional que nuestro país necesitaba. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la Generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. Así, se sancionó una Constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino".

"Lamentablemente, nuestra diligencia era dar el modelo que nos había hecho rico y abrasaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos", dijo el presidente Javier Milei.

Gran parte de su discurso de dedicó a explicar la "herencia" en deuda que recibe su gobierno.

Publicidad

"en estos días muchos se ha hablado de la herencia que vamos a recibir dejen que sea muy claro en esto siete que la que estamos recibiendo nosotros a su vez de esos diecisiete puntos del PBI quince corresponden al déficit consolidado entre el Banco Central", explicó.

Luego dejó en números la deuda que existe en Argentina:" Esto es, la bomba en términos de deuda asciende a 100.000 millones de dólares que habrá que sumar a los cerca de 420.000 millones de dólares de deuda ya existente. Naturalmente, a estos problemas hay que sumarles también los vencimientos de deuda de este año, donde los vencimientos de deudas en pesos son equivalentes a 90.000 millones de dólares y 25.000 millones de dólares en monedas extranjeras con organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, con mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI caído por los brutales incumplimientos del gobierno saliente, el rollover de deuda es por demás desafiante aún para el mítico cíclope. Como si todo esto fuera poco, esto transcurre en una economía que no crece desde el año 2011".

"Nos han hecho caer por 10 veces nuestros salarios. Por lo tanto, tampoco nos debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo".

"Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock", agregó.

"Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación", explicó.

Reafirmando que el camino será el del ajuste, agregó: "A su vez, luego del reacomodamiento macro que vamos a impulsar, el cual será menos doloroso cuanto mayor sea la caída del riesgo país y cuanto mejor sea nuestra contención desde el Ministerio de Capital Humano, la situación comenzará a mejorar. Esto es, habrá luz al final del camino".

"Quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina que fue Julio Argentino Roca: "nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engradecimiento de los pueblos si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios", dijo. "Los médicos cobran miseria y los argentinos no tienen acceso a salud básica tan es así que durante la pandemia si los argentinos hubiéramos hecho las cosas como la media de los países del mundo hubiéramos tenido 30.000 muertos pero gracias al estado te cuida y su ineficiencia 130.000 argentinos perdieron la vida", agregó el Libertario.

"Hoy comienza una nueva era en Argentina. El desafío que tenemos por delante es titánico, pero la verdadera fortaleza de un pueblo se mide en cómo enfrenta los desafíos cuando se presentan, y cada vez que creemos que nuestra capacidad para superar esos desafíos ha sido alcanzada, miramos al cielo y recordamos que esa capacidad bien podría ser ilimitada. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino", dijo.

"Que las fuerzas del cielo nos acompañen en este desafío muchas gracias será difícil pero lo vamos a lograr ¡Viva la libertad carajo!", cerró el presidente Javier Milei.