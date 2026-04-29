Martín Redrado compartió sus proyecciones sobre el futuro cercano de los precios y la situación social del país. El economista estimó que la cifra del costo de vida "volverá a bajar" próximamente. En ese sentido, detalló que "en abril, la inflación va a empezar con 2%, pero va a bajar. En el segundo semestre se va a mantener en el 2%. El desafío es cómo bajar para tener un dígito anual. Necesitamos un régimen cambiario para eso. Como el dólar está planchado, hay que bajar las restricciones porque eso va a dar confianza a largo plazo". Sus cálculos son claros: "en el segundo semestre la inflación se va a mantener en el 2% mensual".

Sobre la realidad de los trabajadores, Redrado puso el foco en lo que denomina la uberización del empleo, un fenómeno donde la clase media busca alternativas independientes para sostener su poder adquisitivo. "Es una economía de plataforma. Hay mucha gente con un segundo trabajo y cada vez hay más oferta de Uber", precisó al describir cómo muchos ciudadanos no llegan a fin de mes.

El ex funcionario pidió una visión más "abarcativa" por parte del equipo económico, que trascienda lo meramente financiero. Según su análisis, "también tiene que ver el consumo, inversión y exportación, eso es un plan integral. Hay que bajar los impuestos al trabajo". Con una mirada crítica hacia el largo plazo, remarcó que "faltan los resultados que permitan encontrar que tenemos una Argentina para 48 millones de habitantes". Manifestó que "veo que la Argentina está en una encrucijada. Si avanza con más de lo mismo, vamos a tener un país para 10 millones en donde se va a destacar a aquellos que trabajan en la minería, el campo, energía, bancos y economías del conocimiento. Eso está muy bien".

Bajo su perspectiva, "pero el desafío es que el equilibrio presupuestario no sea un fin en sí mismo, sino un punto de partida para poder construir un país para 48 millones. Eso es lo que debe discutirse hoy".

Finalmente, propuso herramientas concretas para impulsar la actividad y el acceso a la vivienda, como la creación de un régimen especial para el sector inmobiliario. "La Argentina debería tener un RICO, un Régimen de Incentivo para la Construcción", sostuvo para generar nuevos puestos laborales.

Comparándolo con los beneficios otorgados a otros rubros, insistió en que "tenemos un RIGI que ha permitido que se anuncien miles de millones de dólares para el sector minero. Así como tiene el RIGI, la Argentina debería tener un RICO, un Régimen de Incentivo para la Construcción". También planteó el uso de fondos estatales para fomentar préstamos hipotecarios accesibles.

"Nadie está hablando del Fondo de Garantía para la Sustentabilidad, que Cristina y Boudou un día se lo quedaron. Ahora eso no está, pero ahí hay 70 mil millones de dólares que pueden servir para brindar crédito a largo plazo", advirtió. Para Redrado, "el FGS, con la transparencia que hay, permitiría brindar crédito a largo plazo en pesos a 30 años y esa es la manera de empezar para que le llegue a la clase media".