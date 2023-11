Este martes 21 de noviembre ingresaron en la Legislatura Provincial los nombres de Pablo García Nieto, Elio Frack y Juan Flores, del peronismo, como los que ocuparán las vacantes que quedaron en el Tribunal de Cuentas tras las renuncias presentadas por el presidente, vice y vocal. Los referentes fueron propuestos por el gobernador saliente, Sergio Uñac, y esto trajo la crítica de parte del gobierno entrante. Fabián Martín, el vicegobernador electo que acompaña a Marcelo Orrego, dijo en rueda de prensa que "no es ético lo que hacen". También se quejó por nombramientos en planta permanente que hizo el actual Ejecutivo, destacando que "estas acciones dificultan la transición".

"Yo ya dí mi postura hace algunos meses, que no me parecía, desde lo ético, que no me parecía razonable que un gobierno que está culminando su mandato haga este tipo de designaciones", empezó diciendo Martín ante la prensa. "Ellos tienen la mayoría y lo van a hacer el día jueves, ni siquiera hemos sido consultados", agregó.

"Nosotros somos una fuerza que hemos ganado las elecciones en este año, que vamos a asumir a partir del 10 de diciembre, y que mínimamente debimos ser consultados sobre este tema", enfatizó después Martín.

"Estas son las cosas que suceden, hubo nombramientos también en planta permanente en estos últimos meses, en estas últimas semanas, que tampoco son oportunas", denunció el actual intendente de Rivadavia durante una inauguración realizada en el Parque Faunístico.

"Complican la transición, complican la gestión del futuro gobierno, y en cuanto a la revisación, eso lo está analizando Marcelo Orrego con su equipo de asesores, pero bueno, claro que complica", añadió.

Ante la repregunta, dijo "porque son designaciones que son hechas y no se pueden realizar, como son los nombramientos que se van a realizar este día jueves".

"Nosotros tenemos la mejor predisposición para llevar una transición ordenada y para trabajar fuertemente en búsqueda de soluciones", concluyó.

Tribunal de Cuentas

El gobernador Sergio Uñac decidió utilizar la potestad que le da la norma respecto al órgano contralor y decidió postular a Pablo García Nieto para que ocupe la presidencia, a Elio Frack como vicepresidente y a Juan Flores como vocal permanente. Frack es el único relacionado al giojismo, mientras que los otros dos provienen del entorno íntimo de Uñac.

No son mínimos los cargos que ocuparán en la entidad, que se encarga de controlar las cuentas de todos los organismos oficiales públicos como Provincia y los municipios, entre otras entidades estatales. La crítica por parte del orreguismo viene en la falta de acuerdo para poner los nombres de distintas fuerzas y que el peronismo se quede con todos los cargos, ya que tiene la mayoría en la Legislatura para tratar la designaciones.