Matan a puñaladas a una mujer de 67 años en Villa María y detienen a su ex pareja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Una mujer de 67 años fue asesinada hoy de varias puñaladas en la ciudad cordobesa de Villa María y por el hecho fue detenida su ex pareja, quien tenía una restricción de acercamiento por episodios anteriores de violencia de género, informaron hoy fuentes judiciales. El hecho ocurrió alrededor de las 7 en un domicilio de la calle Pablo Colabianchi de la mencionada ciudad, ubicada a 150 kilómetros de la capital provincial. En ese momento, la víctima, de apellido Gómez, se encontraba cuidando a una anciana y su ex pareja ingresó a la vivienda y le asestó varias puñaladas en distintas partes de su cuerpo. Un vecino de la zona advirtió lo que estaba sucediendo y le pegó un grito al agresor, quien escapó del lugar. La víctima fue asistida por este hombre, quien llamó al servicio de emergencias para que fuera traslada al Hospital Pasteur, donde mientras era intervenida quirúrgicamente falleció. Desde el centro de salud informaron que la paciente ingresó “con múltiples heridas punzo cortantes en zona abdominal que le ocasionaron severas lesiones renales y hepáticas”. Según el parte, esto derivó en un shock hipovolémico y, posteriormente, en un paro cardiorespiratorio en momentos en que se encontraba en el quirófano para ser operada. “El equipo de profesionales a cargo intentó en reiteradas ocasiones maniobras de RCP sin resultado positivo”, agregaron desde el centro de salud. Según fuentes judiciales, la víctima había logrado que se le dictara una orden de restricción a su ex pareja, quien había sido recientemente notificada. Además, surge de los antecedentes recabados que anteriormente había pedido la misma medida, pero que no habría sido cumplida por ninguna de las dos partes. “Era una relación violenta, hacía 30 años que estaban en concubinato”, indicaron los voceros. Tras el hecho, el acusado, cuyos datos no se informaron, se entregó a la Policía al enterarse de que estaba siendo buscado y quedó acusado de “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género” a disposición de la fiscal de instrucción de Villa María, Silvia Madonado. Según medios locales, este es decimocuarto femicidio sucedido en Córdoba en lo que va de 2019.