Hay un rincón en San Juan donde la pelota no solo rueda, sino que forma. En el predio de la escuela de fútbol Magnuss, el deporte se vive lejos de la presión del resultado y cerca de la enseñanza. Al frente está Matías Illanes, profesor de educación física y entrenador con experiencia en procesos formativos en clubes y campus de alto rendimiento, quien decidió volcar su recorrido en un proyecto propio con fuerte anclaje educativo y territorial.

“Tratamos de absorber muchas cosas que yo he tenido la posibilidad de aprender y de experimentar y generar nuevos conocimientos tanto en campus de River como en los campus de Barcelona, como en los distintos clubes como Argentinos Juniors”, cuenta Illanes, quien construyó su mirada a partir de distintas experiencias vinculadas al desarrollo juvenil. Pero su objetivo en San Juan es otro: trasladar ese conocimiento a una escala cercana. “Le damos mucho valor a la formación de los chicos, más allá del resultado, los valores, las maneras, las formas”, remarca.

Los fundamentos del fútbol son claves para el desarrollo de los deportistas.

El planteo es claro desde el inicio. En Magnuss, los chicos empiezan desde los 4 años y encuentran un espacio pensado para el disfrute. “Acompañando principalmente desde las edades tempranas a que se diviertan, disfruten, se enamoren del juego y a medida que van evolucionando a la edad, agregar gestos técnicos específicos”, explica. La propuesta se corre de la lógica de la exigencia temprana y apuesta por un crecimiento progresivo, respetando los tiempos de cada niño.

El orden como base del aprendizaje

En el día a día, el trabajo no empieza con la pelota, sino con hábitos. El orden, la disciplina y el respeto forman parte del entrenamiento tanto como lo táctico. “Si nosotros a eso le complementamos un poco más de orden, de disciplina, de compromiso para con el equipo, de respeto a los rivales, de respeto a los compañeros”, sostiene.

El orden es fundamental para la cultura deportiva.

Ese concepto se traduce en escenas simples pero significativas: chicos que ordenan pecheras, botellas de agua y materiales antes y después de cada práctica. “Cuando vienen los chicos, por ejemplo, ordenan todas las pecheras, ordenan las botellitas de agua, ordenan las tortugas y esas cositas. Ese orden es después lo que van a plasmar al momento del juego”, explica Illanes. La intención es que esos aprendizajes excedan la cancha y se proyecten en la vida cotidiana.

El proyecto también incorpora a las familias como parte del proceso. Para el entrenador, el crecimiento de los chicos no puede pensarse sin ese acompañamiento. “Nosotros como coordinadores y el papá, el chico está en el medio y se siente acompañado por todos nosotros”, señala.

En esa línea, plantea un cambio de mirada sobre el rol del adulto. “Nosotros a veces queremos que con 4, 5 años, 3 o 6 años que ya sean Messi, y es algo que lleva su tiempo”, advierte. Y propone un gesto concreto que sintetiza la filosofía del espacio: “En vez de preguntarle, ¿cuántos goles hiciste? preguntar ¿te divertiste?, ¿la pasaste bien?, ¿disfrutaste?”.

Formar personas, el objetivo central

Magnuss crece de manera sostenida y proyecta sumar competencia en la liga Champion Kids, pero el resultado deportivo no es el eje. “Tratar de darles herramientas para la vida, que después puedan jugar al fútbol, sí o no, pero principalmente buenas personas”, afirma Illanes.

Magnuss transmite valores en sus deportistas.

El trabajo diario incluye el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. “Que tengan resiliencia, que tengan empatía, que tengan esa capacidad de trabajar en equipo”, sostiene. Para el entrenador, el deporte es una escuela que excede lo físico.

Para Illanes, San Juan tiene un potencial amplio en materia deportiva. Sin embargo, entiende que el diferencial no está solo en el talento. “Jugadores hay un montón, pero darles ese plus formativo creo que por ahí pasa la clave”, asegura.

La disciplina es uno de los valores de la escuela Magnuss.

Con esa premisa, el proyecto sigue creciendo desde lo cotidiano, con entrenamientos que combinan juego, aprendizaje y contención. En ese espacio, lejos de la presión de los resultados, la pelota sigue rodando como excusa para algo más profundo: formar personas desde el deporte.

Dato

La escuelita está ubicada en el predio de Planeta Gol, en avenida Libertador 1.528 este, en Santa Lucía