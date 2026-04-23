En el marco del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, desde la humilde casa instalada en la Plaza Almirante Brown, con el nombre de “La Escalera” se erige el espacio común de los vecinos de Trinidad donde hizo una invitación especial para llevar adelante jornadas recreativas y lúdicas con el fin de afianzar lazos comunitarios.

En esta fecha especial, la Biblioteca Popular impulsa “Hobbie Club”, una instancia de encuentro lúdico y didáctico para practicar lecturas abiertas, pintura, tejido, juegos de mesa y rompecabezas. Desde hoy y todos los miércoles (de 17:30 hs. a 20 hs.) este espacio será ideal para niños, jóvenes y adultos quienes busquen un momento de esparcimiento, aprendizaje e interacción social que están por fuera de las pantallas.

Como una forma de recuperar prácticas de otro tiempo, en contacto con objetos físicos, usando las manos y creando, entre mate y mate, charlas y música al mínimo volumen de fondo, es una combinación perfecta en el ambiente para estar en contacto unos con otros y con los libros. Lo interesante, además, es que las actividades son libres y gratuitas para todas las edades.

Priscila Alcaraz, presidenta de la biblioteca, conversó con DIARIO HUARPE y explicó sobre el propósito de esta iniciativa “Hoy en día, todo lo digital ha tomado el tiempo de la gente y entonces, está bueno visibilizar estos espacios y que se conozca que todavía las bibliotecas populares funcionan, que pueden venir a buscar libros. Necesitamos que la gente sepa que los puede tocar y usar, que no deben tener miedo. Todos pueden venir a leer y es gratuito y todos son bienvenidos”.

Desde que fue fundada, en marzo de 1993, “La escalera” es una de las instituciones que más ha contribuido a la vida cultural y educativa de los vecinos en Trinidad. Alcaraz, relató el origen que tuvo la entidad: “Un grupo de vecinos querían formar una biblioteca y uno de ellos tenía un camión de helados. Entonces recorrieron el lugar intercambiando un libro por un helado ya si fueron recopilando el material, así nació nuestra biblioteca. En 2007 se construyó la parte nueva del edificio y ahora tenemos más de diez mil libros y una buena cantidad de socios”, contó la presidenta.

En la biblioteca, hay material bibliográfico de todo tipo, desde literatura, textos infantiles, textos escolares, geografía, biología e historia. La bibliotecaria señaló por qué es importante sostener estos espacios: “porque representa la unidad de la comunidad. Muchos papás nos plantan varios problemas que tienen con sus hijos por estar tanto tiempo utilizando el celular o la IA. Pero resulta que todavía hay personas que prefieren el contacto con el libro de papel, lo que pasa que hoy, comprarlos se hace muy difícil. Entonces, la biblioteca da la chance de leer en papel y sin gastar mucha plata. La cuota social es muy accesible y económica para que las familias puedan hacerse socios fácilmente”, dijo Priscila.

Para recordar

Los horarios de atención de la biblioteca “La escalera”, son lunes, miércoles y viernes de 15hs. a 20 hs. Y los clubes de lectura de 18.30 hs. a 20 hs. solo los viernes. Los Hobbie Club, todos los miércoles de 17:30 hs. a 20 hs. El ingreso es gratuito.

El Día del Libro ¿Por qué se celebra?

El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor se celebra cada 23 de abril debido a una curiosa coincidencia histórica y literaria. La razón principal es que, en esta fecha del año 1616 fallecieron tres grandes referentes de la literatura universal: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y de Inca Garcilaso de la Vega.

Sin embargo, Cervantes falleció el 22 de abril y fue enterrado el 23. Shakespeare murió el 23 de abril, pero del calendario juliano (que correspondería al 3 de mayo del calendario gregoriano que usamos hoy). Garcilaso de la Vega sí falleció exactamente el 23 de abril de 1616.

A pesar de esto, la idea original surgió en España. En 1923, el escritor valenciano Vicente Clavel Andrés propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona dedicar un día a la literatura. Inicialmente se celebró el 7 de octubre (nacimiento de Cervantes), pero en 1930 se trasladó definitivamente al 23 de abril.

Finalmente, en 1995 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la fecha como una celebración mundial para: Fomentar la lectura; Potenciar la industria editorial; Proteger la propiedad intelectual mediante el derecho de autor.

Una de las tradiciones más famosas ocurre en Cataluña con la fiesta de Sant Jordi, donde la costumbre es regalar un libro y una rosa. Además, cada año la Unesco nombra a una ciudad como Capital Mundial del Libro para promover actividades literarias durante todo el ciclo.