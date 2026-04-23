Hicieron un hueco en el techo y robaron un botín de plata y cajas de fernet

Un comercio mayorista de bebidas ubicado en el departamento de Santa Lucía fue blanco de un importante robo durante la madrugada del miércoles 22 de abril de 2026. Los autores del hecho emplearon la técnica del boquete para acceder al interior de la propiedad situada sobre la calle San Lorenzo, a escasa distancia de la avenida Colón.

Este método, que ha vuelto a aparecer en la provincia, implica realizar perforaciones en techos o paredes para evitar los accesos visibles. El propietario del establecimiento descubrió lo sucedido al iniciar su jornada laboral por la mañana, encontrando serios daños en la estructura del techo y un desorden generalizado en las instalaciones.

De acuerdo con la denuncia efectuada, los malvivientes lograron sustraer más de 60 botellas de diversos productos, incluyendo vinos, aperitivos y fernet. Además, se llevaron una suma cercana a los 84.000 pesos que permanecían en la caja registradora del local. Los investigadores estiman que el golpe fue ejecutado por al menos dos individuos, considerando el esfuerzo logístico necesario para retirar y trasladar tal cantidad de mercadería.

La investigación se encuentra actualmente en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad. Dado que el negocio no contaba con sistemas propios de videovigilancia, los peritos analizan las grabaciones de cámaras pertenecientes a casas y comercios de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape.

Se presume que el ataque fue planificado con antelación y que los delincuentes contaban con información previa sobre el comercio, aprovechando la escasa circulación de personas durante las horas de la madrugada para actuar sin ser detectados. Hasta el momento no se han registrado detenciones vinculadas al caso.