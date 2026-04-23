El avance de las marcas chinas en el mercado automotor argentino empezó a sentirse con fuerza en San Juan. En marzo de 2026, estas automotrices alcanzaron el 8,8% de las ventas a nivel país y consolidaron una tendencia de crecimiento que, aunque todavía incipiente en volumen local, ya impacta en la dinámica comercial de la provincia.

El dato refleja un salto interanual significativo. Durante el tercer mes del año se vendieron 4.060 unidades de marcas chinas sobre un total de 46.072 vehículos en Argentina. Un año antes, en marzo de 2025, habían sido 583 sobre 45.953. El crecimiento implica pasar de una participación cercana al 1,3% a casi el 9% del mercado.

“El salto es muy claro cuando se comparan los números interanuales. Estamos hablando de un incremento muy fuerte en unidades”, explicó a DIARIO HUARPE Javier Fornasari, representante de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) en San Juan. “El crecimiento no es solo en participación, también en volumen”, agregó.

En la provincia, el impacto comienza a observarse principalmente en el comportamiento del consumidor. Según Fornasari, el cliente sanjuanino amplió su mirada y empezó a considerar estas marcas dentro del proceso de decisión de compra, algo que hasta hace poco no ocurría.

“Hoy estas marcas ya forman parte del proceso de decisión, sobre todo en segmentos como SUV y utilitarios”, indicó. Este cambio, aunque gradual, marca un quiebre en un mercado históricamente dominado por marcas tradicionales.

Más oferta y precios competitivos

El crecimiento de las automotrices chinas responde a una estrategia clara: precios competitivos, mayor disponibilidad de unidades y una oferta alineada con la demanda actual. En ese sentido, uno de los factores clave es la mejora en el stock disponible, una limitante que había condicionado su expansión en años anteriores.

“Hay más disponibilidad de unidades, que era una limitante y hoy empieza a resolverse”, sostuvo Fornasari. Esa mayor presencia también se traduce en concesionarios locales con más opciones y tiempos de entrega más cortos.

En paralelo, varias marcas comenzaron a ganar volumen de manera sostenida. Entre ellas se destacan BYD, Baic, Haval, Chery, Changan y Jetour, junto a otras como Foton y JAC Motors, que amplían su presencia en el mercado.

“Los casos más notorios son los de marcas que prácticamente no tenían volumen y hoy muestran cifras significativas”, detalló. Como ejemplo, mencionó que Baic pasó de 223 unidades a 930 en un año, mientras que Haval creció de 72 a 504.

Un mercado que se reconfigura

En San Juan, este fenómeno se da en un contexto de crecimiento del mercado automotor, lo que potencia el ingreso de nuevos jugadores. Las marcas chinas no solo compiten por participación, sino que también capturan parte de la nueva demanda.

Aun así, las automotrices tradicionales mantienen el liderazgo. En marzo de 2026 concentraron más del 91% de las ventas a nivel país, con más de 42.000 unidades patentadas. Toyota, Volkswagen y Fiat encabezaron el ranking, seguidas por Chevrolet y Renault.

“Son marcas que sostienen volúmenes muy altos incluso en contextos cambiantes”, explicó Fornasari. Sin embargo, advirtió que comienza a observarse una lenta redistribución de la participación.

El escenario abre una nueva etapa para el sector. Con mayor presencia, mejor posicionamiento y una oferta más visible, las marcas chinas empiezan a consolidarse como una alternativa concreta para los consumidores.

Si la tendencia se mantiene, el mercado automotor argentino podría avanzar hacia una mayor diversificación en la oferta. En San Juan, ese proceso ya está en marcha y comienza a reflejarse en las decisiones de compra.