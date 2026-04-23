Hay shows que se convierten en algo más que un concierto. El de Kevin Johansen y Liniers es uno de esos casos: una experiencia donde la música y el dibujo se funden en tiempo real, donde la improvisación es la regla y el resultado, cada noche, es irrepetible. Este jueves 30 de abril, a las 21 horas, el Teatro Sarmiento recibirá por primera vez a este dúo inusual para una noche que promete ser, también, una de las últimas de una gira que ya es historia.

San Juan forma parte del tramo final de una travesía que comenzó en 2023, cuando el reencuentro de los dos artistas volvió a poner en marcha una maquinaria que había recorrido América Latina, Europa y Estados Unidos. Más de 16 años después de su primera función juntos, el formato no solo sobrevivió: creció, maduró y encontró nuevos públicos en cada parada.

"Creo que nos encuentra un poco más grandes", dice Kevin Johansen cuando se le pregunta por el paso del tiempo. "Estamos en una etapa donde lo disfrutamos muchísimo, mucho más que cuando arrancamos, seguro. Así que te diría que hay una cierta madurez en el desarrollo del espectáculo."

El escenario como laboratorio

Lo que el público ve desde la platea es la versión pulida de algo que, en rigor, nunca termina de definirse del todo. El show no tiene guión. Johansen canta, Liniers dibuja, y lo que sucede entre los dos es una negociación silenciosa y permanente entre la canción y la imagen.

"Todo fue hecho en base a la improvisación", explica Johansen. "La improvisación es la clave del espectáculo porque hemos ido fijando cosas que nos gustan, cosas que nos representan. Pero la verdad es que también es flexible respecto al tipo de público: si es un lugar enorme, es otro el show que si es un lugar más boutique o más íntimo".

Para Liniers —Ricardo Siri, el dibujante detrás de la tira Macanudo—, ese método tiene además una dimensión personal. Su oficio habitual es solitario, alejado de los escenarios y las multitudes. "Mi carrera de dibujante generalmente nos tiene escondidos en nuestros estudios, mandando los dibujos como palomas mensajeras", cuenta. "Del primer show al último, creo que hay un miedo que desapareció y fue reemplazado por entusiasmo."

El proceso creativo, dice, sigue siendo igual de abierto que al principio. "Nunca nos sentamos a escribir un show o armar un guion. Kevin canta las canciones y yo en el momento trato de entender qué dibujar o cómo dibujar. Y si a los dos se nos ocurre algo nuevo para hacer en el show, muy pocas veces le contamos al otro. Generalmente lo hacemos en el escenario y vemos cómo reacciona el público. Si funciona, queda."

La alegría del interior

Para ambos artistas, llegar a San Juan tiene un significado particular. No es solo una fecha más en el mapa: es la confirmación de que el espectáculo puede —y quiere— ir más allá de los grandes centros urbanos.

"Como no llegamos tanto al interior, siempre es una alegría para nosotros, y creo que para la gente también", dice Johansen. "Que lleguemos a ciertos lados que por ahí son un poco esquivos, esa alegría se multiplica: tanto la nuestra como la del público."

Liniers, que hoy vive en Estados Unidos, suma su propia perspectiva sobre lo que significa girar por el país. "Cuando vengo y hago giras por el interior, vengo a cargar el tanque de argentinidad", dice. "Muchas veces los porteños creemos que el epicentro de todo es Buenos Aires, y es lindo viajar al interior para darnos cuenta de que Argentina es muchísimo más que una sola ciudad."

Esta gira, además, tiene para él un componente casi coleccionista: "Estoy muy contento porque además de visitar San Juan voy a ir a Resistencia y a Formosa, que son las únicas dos provincias que me faltaban visitar. Con ellas lleno el bingo de Argentina, que en mi caso incluyó haber ido a las Malvinas y a la Antártida."

Arte humano en tiempos de algoritmos

El show llega acompañado de novedades: un nuevo álbum en vivo —Desde que te Madrid, editado por Sony Music— y un nuevo libro, "Es nuestra forma de comunicarnos", publicado por Editorial Común. Pero más allá de los lanzamientos, la conversación con Liniers deriva inevitablemente hacia una pregunta más amplia: qué lugar ocupa el arte hecho a mano, con humor e imperfección, en un mundo cada vez más automatizado.

Su respuesta es clara. "La gente va a buscar cada vez más rasgos de humanidad en el arte que consume", sostiene. "Lo que buscamos cuando consumimos arte no es la obra en sí, es el humano que generó esa obra. No nos interesa la obra de Miguel Ángel por Miguel Ángel, sino lo que nos está diciendo esa persona. Lo mismo con los Ramones, con Borges, con Charly García. No es solo la canción, es quién es la persona que hizo esa canción."

En ese marco, el miedo a la inteligencia artificial le parece comprensible pero algo desenfocado. "Si la herramienta nos da algo donde no hay nadie atrás, no creo que a nadie le interese consumirlo. ¿Quién leería el Quijote si no existiese Cervantes? Lo interesante del Quijote es Cervantes."

Johansen, por su parte, señala algo más cotidiano pero igual de urgente: la batalla por la atención. "La atención es fundamental: el enfocar, poner el foco en algo durante un tiempo determinado, se hace difícil. Nos están distrayendo mucho. Pero afortunadamente hay tiempo todavía, y uno lo aprovecha como puede".

Entradas

Las entradas están disponibles en Entradaweb y en la boletería del Teatro Sarmiento. Los precios van desde los $35.000 en gradas hasta los $55.000 en platea baja preferencial.

Dato

Teatro Sarmiento — Avenida Alem (Norte) 34, Capital. Jueves 30 de abril, 21 horas.