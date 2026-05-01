Receta de torta de café super húmeda y fácil para lucirse en casa

Lograr un bizcocho perfecto para la tarde no siempre requiere de técnicas complejas ni de ingredientes costosos. La experta Pamela Sánchez Sotomayor compartió su fórmula para obtener una masa que destaca por su aroma intenso y una miga ultra jugosa.

Según la repostera profesional, que comparte sus creaciones desde Barcelona, se trata de una preparación que califica como "es repostería resultona y disfrutona de la buena". Uno de los grandes atractivos de esta propuesta es que no lleva manteca, lo que la vuelve una opción liviana pero con una estructura firme.

El secreto reside en la combinación de un café concentrado y la elaboración de una buttermilk casera, que consiste básicamente en leche cortada con un poco de vinagre de manzana o jugo de limón. Este truco profesional mejora notablemente la humedad y la suavidad de la miga del resultado final.

Para realizarla en casa se necesitan tres huevos grandes, 220 gramos de azúcar, 160 gramos de aceite neutro, 140 gramos de leche, 270 gramos de harina común y 15 gramos de polvo de hornear.

También se requiere esencia de vainilla, sal, agua tibia y café instantáneo. El procedimiento comienza mezclando la leche con el vinagre para dejarla reposar unos minutos. Luego se deben batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva espumosa y clara. Después se suma el aceite en hilo junto a la buttermilk y la vainilla.

Al incorporar los secos tamizados, es fundamental no sobrebatir para mantener la aireación. Finalmente se añade el café concentrado, que se prepara disolviendo el polvo en agua tibia.

El horneado requiere unos 55 minutos a 175 grados en un molde de 18 centímetros previamente enmantecado. Una vez lista, la torta rinde unas doce porciones de aproximadamente 320 calorías cada una.

Su versatilidad permite servirla simplemente con azúcar impalpable o transformarla en un postre más sofisticado. Se puede abrir en capas para rellenar con crema, acompañar con frutas salteadas como pera o incluso convertirla en una cafetorta usando una mezcla de dulce de leche y queso crema.

La autora también sugiere que añadir unos 70 gramos de nueces picadas aporta un toque de lujo que combina perfectamente con el sabor profundo del café. Si bien se recomienda el uso de café instantáneo, también es posible emplear un espresso intenso siempre que se deje enfriar antes de agregarlo a la mezcla.