Un repartidor de Pedidos Ya salvó su vida de milagro este viernes durante el momento más crítico de los vientos que azotaron a Mendoza. Las cámaras de seguridad registraron el instante exacto en que un árbol se desploma sobre él mientras circulaba en moto por una calle desierta.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Santiago Alexis Villegas, un joven de 26 años.

Una cámara de seguridad logró registrar el hecho. Según vecinos, la ambulancia tardó en llegar 50 minutos al lugar y el hombre no sufrió heridas de gravedad de milagro.

