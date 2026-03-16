La empresa tecnológica Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, evalúa despedir hasta el 20% de su plantilla global como parte de un plan para compensar los fuertes gastos en el desarrollo de inteligencia artificial. Si se concreta, el recorte podría afectar a más de 15.000 empleados en todo el mundo.

La información surge de reportes citados por la agencia Reuters que indican que la compañía analiza una reestructuración interna para redirigir recursos hacia la infraestructura de IA, incluyendo centros de datos, desarrollo de modelos y contratación de especialistas en el área.

Meta cuenta actualmente con cerca de 79.000 trabajadores, por lo que un ajuste del 20% implicaría uno de los recortes más importantes en la historia de la empresa. De confirmarse, superaría incluso las reducciones aplicadas entre 2022 y 2023, cuando la firma eliminó más de 21.000 puestos durante su proceso denominado “año de la eficiencia”.

El CEO de la compañía, Mark Zuckerberg, ha señalado en diversas ocasiones que la inteligencia artificial permitirá realizar tareas que antes requerían grandes equipos con menos personal, lo que impulsa cambios en la estructura laboral de las empresas tecnológicas.

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Además, Meta planea destinar decenas de miles de millones de dólares a proyectos de IA, con inversiones en infraestructura, desarrollo de chips y nuevos modelos de inteligencia artificial que puedan competir con los de otras compañías del sector.

Hasta el momento, la empresa no confirmó oficialmente el plan de despidos y calificó los informes como “especulativos”, aunque el tema ya forma parte de las discusiones internas sobre la estrategia tecnológica a futuro.