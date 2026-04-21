Un joven de 29 años resultó herido en la madrugada de este martes luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito en el departamento Santa Lucía, a pocas cuadras de su domicilio. El hecho ocurrió alrededor de las 2:20 en calle 12 de Octubre, entre Pellegrini e Hipólito Yrigoyen, cuando el conductor se habría quedado dormido al volante.

Según informaron fuentes, el joven fue identificado como Ismael Rodrigo Castro, quien circulaba a bordo de un Ford Fiesta al momento del siniestro. A raíz de la pérdida de control del vehículo, el automóvil se desvió de la calzada, volcó y terminó dentro de un zanjón ubicado al costado de la arteria.

En su recorrido descontrolado, el rodado impactó contra una pilastra del tendido eléctrico, lo que generó un corte de energía en la zona y complicaciones para los vecinos durante varias horas.

Cuando personal policial llegó al lugar, encontró al conductor fuera del vehículo, por lo que se solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias.

El joven fue trasladado al Hospital Rawson, donde fue asistido por golpes y raspones producto del impacto. Según se indicó, las lesiones no eran de gravedad, por lo que, tras recibir atención médica, fue dado de alta.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que investigan las circunstancias del siniestro.