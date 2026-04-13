Mica Viciconte y estalló el escándalo con Cubero: "Me llené las bol..."

Un nuevo enfrentamiento surgio entre Fabian Cubero y Nicole Neumann luego de que su hija pasara unos dias internada en Nordelta. Ante un malentendido publico, la modelo acuso a su ex de enviar amigos para criticarla, señalando indirectamente a Mica Viciconte.

La panelista de Ariel en su Salsa se mostro furiosa al tener que abordar el tema en television y manifesto que "no voy a dar mi opinion al respecto de nada porque si digo algo, se malinterpreta". Sobre el llanto de Cubero en el programa A La Tarde para defenderla, la influencer aclaro que "no mando a nadie defenderme. Cada uno es libre y es adulto, esta todo bien y no voy a hablar de nada".

Viciconte tambien explico que no compartio mucho tiempo con su pareja ultimamente dado que "recien el viernes, sabado y domingo coincidimos mas, en la semana tenemos los horarios cambiados". Ademas, remarco la independencia de ambos al afirmar que "nunca hablamos de que decimos, somos grandes y los dos trabajamos en el medio".

Al ser consultada por las actitudes de Neumann, la entrevistada fue tajante al decir "sin comentarios, sigo enfocada con mis cosas". Respecto a la celebracion de los quince años de Allegra, solo indico que "preguntenle al padre, el les va a contestar".

Tras cruces con Matias Vazquez quien le respondio que "el puro show lo hacen ustedes, vos, Fabian, a veces Nicole y las victimas son las nenas", ella sentencio que "no quiero meterme ni decir algo que despues los periodistas malinterpretan. Me agote, me llene las b... No quiero decir nada de nada". En este clima de cambios, Mica reflexiono que todo "es parte del proceso" luego de una semana tormentosa.