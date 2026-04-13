La detección de un comportamiento extraño por parte de un preceptor en la escuela George Washington derivó en el hallazgo de una réplica de arma de fuego tipo airsoft. El alumno involucrado, que cursa el primer año, fue trasladado a la oficina de la dirección debido a su nerviosismo.

Tras una conversación con las autoridades, el joven entregó el objeto y dio su versión de los hechos. Al respecto, el director Mariano Fernández señaló que el chico contó que el arma estaba en su casa y que dos alumnos lo habían molestado.

A pesar de estas declaraciones iniciales del menor, la institución descartó rápidamente que se tratara de un episodio de acoso sistemático. La vicedirectora Ana Lorena fue contundente al afirmar que "es una comunidad donde hay situaciones muy complejas, pero esta no es una situación de bullying". Según los directivos, el adolescente ya contaba con asistencia previa por parte de un gabinete escolar.

Fernández vinculó lo sucedido con el contexto social de la zona y las dificultades que rodean a la matrícula. El director explicó que la escuela es un entorno de mucha vulnerabilidad y hay muchos desafíos. Además, profundizó sobre el panorama actual indicando que estamos enfocados en trabajar en esa problemática, donde hay hechos de alcoholismo, abusos, consumo y delincuencia.

Luego de la intervención policial, se dio aviso a la madre del chico, una mujer de 44 años. Desde la organización escolar confirmaron que a partir de este jueves tomó intervención la Dirección de Niñez y Adolescencia. El objetivo de esta medida es realizar un abordaje integral sobre el entorno familiar del implicado para contener la vulnerabilidad social detectada.