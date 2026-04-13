El Gobierno de San Juan convocó a retomar la negociación paritaria mientras deja abierta la posibilidad de avanzar con descuentos a quienes adhirieron a medidas de fuerza. Las definiciones se dieron en la antesala de una reunión clave prevista para este lunes a las 15, en un contexto marcado por reclamos salariales y alto nivel de conflictividad.

Las declaraciones corresponden a la ministra de Educación de la provincia, Silvia Fuentes, quien ratificó que la postura oficial se sostiene en el diálogo permanente. “Siempre acordar, siempre estar cerca de los docentes, escuchar sus inquietudes”, expresó, al tiempo que explicó que su rol dentro de la mesa paritaria es convocar y facilitar el intercambio. En ese sentido, subrayó que el compromiso del Ejecutivo provincial “siempre va a ser con los docentes”.

En cuanto al contenido de la negociación, la funcionaria destacó que el Gobierno ha buscado priorizar a los sectores con menores ingresos dentro del sistema educativo. “Se quiso ayudar a los docentes que menos cobraban, que tengan una mejora, que haya dinero en el bolsillo”, afirmó. Además, adelantó que continuarán trabajando en cambios estructurales como la revisión del nomenclador docente y la eliminación de sumas no remunerativas, con el objetivo de transparentar los recibos de sueldo.

Fuentes también hizo hincapié en el vínculo directo con la comunidad educativa, asegurando que existe un “buen diálogo” con los docentes y que las autoridades mantienen presencia en las escuelas para conocer de primera mano la situación. “Nosotros necesitamos que nuestros docentes estén en la escuela, trabajando y mejorando la calidad educativa”, señaló.

Respecto al paro convocado por los gremios, la ministra evitó precisar el nivel de acatamiento, aunque anticipó que los datos oficiales se conocerán en las próximas horas. No obstante, puso en valor a quienes asistieron a sus puestos de trabajo: “Hay mucha gente que ha ido a trabajar y se va a tener mucho apoyo a esa gente”, indicó, reforzando el reconocimiento hacia quienes no se sumaron a la medida de fuerza.

En relación a uno de los puntos más sensibles del conflicto, el posible descuento salarial por días de paro, Fuentes no confirmó una decisión definitiva, pero dejó entrever que no formaría parte de la negociación paritaria. “No creo que sea un tema de negociación, pero por supuesto lo vamos a hablar con el ministro y con el secretario de la Gobernación”, explicó.

De este modo, el escenario combina la reapertura del diálogo con señales de firmeza por parte del Ejecutivo, en una negociación que será clave para destrabar el conflicto y definir el rumbo salarial del sector docente en la provincia.