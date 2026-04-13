La causa que investiga al vocero presidencial Manuel Adorni por la compra de propiedades sumó este lunes un nuevo capítulo clave: dos de las mujeres que le prestaron dinero para adquirir uno de sus departamentos fueron citadas a declarar ante la Justicia, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Las declaraciones forman parte de una serie de testimonios que buscan esclarecer el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias que quedaron bajo la lupa por su estructura financiera. En particular, se analiza la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por unos 230 mil dólares.

Según consta en la investigación, dos mujeres jubiladas no solo vendieron el inmueble, sino que además financiaron gran parte de la operación mediante un préstamo cercano al 90% del valor total, unos 200 mil dólares.

En paralelo, la causa también incluye otras operaciones, como una hipoteca sobre un departamento anterior, en la que intervinieron otras dos mujeres que habrían aportado cerca de 100 mil dólares adicionales.

La Justicia intenta determinar si estos mecanismos de financiamiento son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario o si existieron irregularidades en la adquisición de los bienes.

Las mujeres citadas forman parte de un grupo de cuatro prestamistas identificadas en la causa, quienes fueron convocadas en diferentes jornadas para brindar detalles sobre los préstamos otorgados y las condiciones en las que se realizaron las operaciones.

El caso tomó relevancia pública en las últimas semanas tras conocerse los detalles de las transacciones, que despertaron sospechas por la participación de particulares en préstamos millonarios y por la falta de claridad en las declaraciones patrimoniales.

Con estas nuevas indagatorias, la investigación busca reconstruir el circuito financiero completo detrás de las compras y avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades.