La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa este lunes 13 de abril con el cronograma de pagos correspondiente al mes, con acreditaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, según la terminación del DNI.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este lunes cobran los titulares con DNI terminados en 1, en el marco del calendario oficial que se inició el 10 de abril.

Además, también perciben sus haberes los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos finalizados en 2 y 3, que continúan con el esquema de pagos escalonado previsto para este grupo.

El cronograma de abril establece que los pagos se organizan de manera progresiva para evitar aglomeraciones y garantizar la correcta acreditación en cuentas bancarias, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Para los jubilados que superan el haber mínimo, los pagos comenzarán recién en la última semana del mes, mientras que otras prestaciones como AUH, AUE y asignaciones familiares continúan con sus propias fechas dentro del calendario general.

Desde el organismo recomiendan consultar el detalle personalizado a través de la web oficial o la aplicación Mi ANSES, donde cada beneficiario puede verificar su fecha exacta de cobro según su situación particular.

El calendario completo se extenderá durante todo abril, con pagos organizados por terminación de documento, en un esquema que busca ordenar la acreditación de haberes en todo el país.