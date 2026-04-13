A casi dos semanas del ataque a tiros que conmocionó a la ciudad santafesina de San Cristóbal, las autoridades autorizaron el regreso a clases en la escuela donde ocurrió la tragedia. La vuelta será gradual y estará acompañada por actividades de contención para estudiantes y docentes.

La reanudación de las actividades fue dispuesta por la Justicia mientras continúa la investigación por el crimen de Ian Cabrera, el alumno de 13 años que murió durante el tiroteo dentro del establecimiento educativo.

El retorno se organizará de manera escalonada: en los primeros días se realizarán tareas de limpieza y acondicionamiento del edificio, además de reuniones entre equipos docentes y familias para abordar el impacto emocional del hecho.

A partir de mitad de semana comenzarán las actividades escolares, pero no en formato tradicional. Se priorizarán instancias de diálogo, propuestas lúdicas y espacios de acompañamiento psicológico para ayudar a la comunidad educativa a procesar lo ocurrido.

Las autoridades educativas señalaron que el objetivo es garantizar un regreso cuidado, con foco en la salud emocional de los alumnos, muchos de los cuales quedaron profundamente afectados por el episodio. Este abordaje incluye dispositivos de contención y seguimiento profesional.

El ataque ocurrió el 30 de marzo, cuando un alumno armado ingresó al colegio y abrió fuego contra sus compañeros, provocando la muerte de un estudiante y dejando varios heridos, en uno de los hechos más graves de violencia escolar registrados en el país en los últimos años.

Tras el episodio, las clases fueron suspendidas y la comunidad atravesó días de duelo, conmoción y movilización. Ahora, el regreso a las aulas marca un paso clave en el proceso de reconstrucción, con un esquema que busca priorizar el acompañamiento antes que la normalidad académica.