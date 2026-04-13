San Martín recibe a Atlanta en Concepción con la necesidad de sumar puntos

Este lunes 13 de abril, el Estadio Hilario Sánchez vuelve a encender sus luces para una cita clave. San Martín recibirá a Atlanta en el cierre de la novena jornada de la Zona B del Campeonato de Primera Nacional 2026. El encuentro, que comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra.

El equipo sanjuanino llega a este compromiso con 7 unidades en siete partidos jugados (adeuda el encuentro ante Agropecuario, suspendido oportunamente por el paro en apoyo a Claudio Tapia). Tras el empate 1-1 frente a Gimnasia y Tiro en Salta, los dirigidos por la dupla técnica buscan hacerse fuertes de local ante un rival directo: Atlanta también cosecha 7 puntos y viene de caer en el clásico ante Nueva Chicago.

La gran novedad de la jornada pasa por las tribunas. La Comisión Directiva del club decidió dar marcha atrás con la restricción inicial y habilitó nuevamente la venta de entradas para los no socios. Cabe recordar que, hasta hoy, solo los socios con cuota al día podían ingresar al estadio. Los tickets pueden adquirirse de forma digital a través de la plataforma oficial (sanmartinsj.global.fan).

Los valores definidos para los no socios:

Popular Norte: $30.000

Platea Este: $40.000

Oeste Baja: $45.000

Oeste Alta: $55.000

Damas, Menores y Jubilados: $25.000

Los convocados del Verdinegro

Para este duelo trascendental, el cuerpo técnico de Martos citó a Díaz Robles, Velazco, Osores, Marchio, Nadalin, Cocca, Murillo, Zuliani, Aguilera, Pelaitay, Monje, Acosta, Jaurena, Hachen, González, Lattanzio, Fúnez, Iachetti, Juncos y Rossi. El equipo Verdinegro espera por una victoria que le permita escalar posiciones y prenderse en la lucha de la Zona B.