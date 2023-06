Michael Chandler anticipa lo que pasará entre él y Conor McGregor

En las últimas horas, Michael Chandler dejó en claro lo que puede suceder con Conor McGregor. Ambos fueron los entrenadores de The Ultimate Fighter 31, por lo que deberán verse las caras pronto en la jaula de UFC. Sin embargo, aún no hay fecha para el combate, por lo que podrían faltar varios meses para verlos en acción. Por eso, dialogando con Daniel Cormier, el estadounidense no se guardó nada.

"Soy un tipo de peleador, soy un peleador de peleadores, hay una razón por la que a la gente le encanta verme pelear, la razón por la que sintonizan. Creo que Conor va a volver. No creo que quiera manchar su legado llevándonos a todos por este camino de 'Estoy haciendo The Ultimate Fighter, estoy luchando contra Michael Chandler. Oh, por cierto, no importa. no voy a volver Asegúrate de comprar mi whisky irlandés y todo ese tipo de cosas", partió señalando Chandler.

Además, Michael también comentó: "Él va a volver. Sí, supuestamente, hubo una cuenta regresiva con USADA, seis meses y todas esas otras cosas. Eso no me corresponde a mí elegir o decidir. La gente está hablando de exenciones, por supuesto, eso está todo sobre la mesa. Todo lo que sé es que estoy controlando los controlables y también sé que, de cualquier manera, seguiré avanzando y creo que pelearé con Conor en los próximos seis meses".

Más advertencias de Michael Chandler

"Será uno de los pay-per-views más grandes que jamás hayamos visto, y saldré y lo noquearé en las dos primeras rondas. Hay conversaciones en curso y sucediendo básicamente todos los días. Es un objetivo en movimiento y entiendo la intriga, entiendo la molestia de mucha gente y entiendo lo rápido que la gente quiere respuestas. Quieren respuestas y las quieren ahora. Con una pelea de esta magnitud, dos de los muchachos más emocionantes del deporte...", expuso el excampeón de Bellator.

Para cerrar, Michael Chandler indicó: "Obviamente, Conor y su regreso, 'el mayor regreso en la historia de los deportes de combate' lo llama, tiene su documental. Un tipo como yo que ama pelear, me encanta estar activo, soy un tipo que pone traseros en los asientos, por supuesto, todos quieren respuestas. Están ansiosos por obtener respuestas. Pero en última instancia, todos tenemos que practicar la paciencia. Este es para mí un momento para practicar la paciencia. Sabía para qué me inscribí, sabía que al hacer The Ultimate Fighter iba a haber una pausa y un largo período de tiempo y el programa, ni siquiera estamos en la mitad del programa todavía".